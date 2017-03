– Verdenscuprennet i kombinert går som planlagt uansett. Hopprennet som var i går er ment som en sikring hvis det er dårlig vær, så de skal uansett gå langrenn i dag, sier rennleder Erik Andresen.

Rennleder i Granåsen Erik Andresen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Hopprennet for kombinertgutta i stor bakke er ment å starte klokken 14.00 i dag. Klokken 16.00 skal de ut å gå 10 km langrenn. Raw Air starter klokken 17.00.

Dette er Raw Air Ekspandér faktaboks Raw Air, eller «den norske hoppuka», består av 16 skihopp på ti dager i fire hoppbakker i Norge.

Den første utgaven avholdes i mars 2017 og er en del av verdenscupen i skihopping.

I tillegg til fire individuelle hopprenn med to omganger, vil også resultatene fra de fire kvalifiseringene og de to lagkonkurransene telle med i konkurransen.

Raw Air skal foregå i fire norske byer: Oslo, Lillehammer, Trondheim og Vikersund.

Kaller seg selv «den mest ekstreme og intense hoppturneringen verden har sett» (Kilde Wikipedia/Raw Air)

– Vi forholder oss til været og må bare vente å se hva som skjer. Slik det ser ut nå skal vinden løye og det blåser ikke så ille her i Granåsen. Vi håper ting går som planlagt, sier Andresen.

Kronprinsen kommer

Kronprinsen skal først besøke utstillingen «Tekno i bakken» og deretter følge kombinert-langrennet fra tilskuerplass, opplyser Kongehuset. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

Arrangørene forventer at det kommer rundt 5–6000 tilskuere til kombinertrennet og Raw Air-åpningen i Granåsen i dag. Tidligere denne uken ble det også kjent at kronprins Haakon kommer for å følge rennet.

– Vi styrer ikke været, men vi kan love at kronprinsen får underholdning uansett vær. Så han trenger ikke å reise hjem tidlig, sier Andresen.

Busstrøbbel for Raw Air-hoppere

Flere skihoppere fikk i tillegg en stri ferd nordover mot Trondheim idag, da varmeapparatet streiket i en av bussene. Det var 7 grader inne i kjøretøyet da de finske, tsjekkiske og sveitsiske hopperne måtte bytte til pressebuss på Oppdal i Sør-Trøndelag.