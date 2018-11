KrF-topp krever nytt landsstyremøte etter VG-oppslag

Bjørkhaug vil nå ta kontakt med partiledelsen og be om et ekstraordinært landsstyremøte slik at partiet kan gå gjennom hva som skjedde, og ikke skjedde, i ukene og dagene før det viktige retningsvalget i KrF.

– Er det som står i VG i hovedsak riktig, svekker det hele grunnlaget for vedtaket som ble gjort, sier Bjørkhaug til Adresseavisen.

VG skriver mandag at KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad begynte å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

Ti må kreve møte

Etter KrFs vedtekter må minst én fjerdedel av landsstyret kreve ekstraordinært landsstyremøte, for at det skal bli sendt ut innkalling. Minst ti av de 39 medlemmene i landsstyret må altså ønske et nytt møte før Bjørkhaug får det slik hun vil.

Det skal ha vakt sterke reaksjoner innad at Ropstad brøt interne, vedtatte spilleregler om ikke å blande inn andre partier i kampen om veivalget, ifølge VG.

– Dette framstår som regi fra Høyre og Ropstad. Er dette riktig, er det alvorlig, sier Bjørkhaug.

Vil snakke med Ropstad

NRK har vært i kontakt med flere av sentralstyremedlemmene som ønsket å følge partileder Knut Arild Hareides anbefaling om å søke regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet.

En av disse var Hilde Ekeberg fra Oppland, og hun støtter Bjørkhaug:

– Jeg synes at det kan være klokt å kalle inn til ekstraordinært landsstyremøte fordi jeg har registrert mange skarpe reaksjoner på dette oppslaget både på sosiale medier og ellers. Derfor kan det være lurt at de som et omtalt kan få en mulighet til å snakke til Landsstyret og at det blir mulighet til å stille spørsmål, sier Ekeberg til NRK.

En annen av Hareides støttespillere i saken om retningsvalget var fylkesleder Dag Sele i Hordalan. Han vil foreløpig ikke si om han støtter et ekstraordinært landsmøte.

– Jeg synes opplysningene i VG er såpass overraskende opp mot hva Kjell Ingolf Ropstad tidligere har sagt at jeg ønsker å snakke med ham om saken før jeg kommenterer mer, forklarer Sele.

Sentralstyremedlem Svein Iversen, som er fylkesleder i Finnmark, har ikke lest VG-saken. Han ser derimot ikke det helt store poenget med et nytt landsmøte nå:

– Jeg skjønner ikke helt hva som skal komme ut av et ekstraordinært landsstyremøte, annet enn nok en intern oppvask. Jeg ser det som veldig lite aktuelt at det kommer et nytt landsmøte, sier Iversen til NRK.