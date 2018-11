Hareide: – Jeg har tillit til Ropstad

Ifølge VG begynte KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering, etter et hemmelig møte med statsminister Erna Solberg og resten av Høyre-ledelsen 11. oktober.

Ropstad: – Ingen dramatikk

På vei ut av et budsjettmøte i KrFs stortingsgruppe mandag formiddag, fikk Ropstad spørsmål om hvorfor han hadde behov for et slikt møte med statsministeren.

– Jeg har vært tydelig på dette tidligere, også i landsstyret, at gitt den situasjonen partiet var i, så hadde jeg og Olaug Bollestad et ønske om å diskutere situasjonen partiet kunne komme i dersom vi vant fram, sa han til NRK og la til:

– Partilederen var godt informert og ba oss ta et møte. Det var ingen dramatikk i det møtet.

INGEN DRAMATIKK: Kjell Ingolf Ropstad på vei fra møte i KrFs stortingsgruppe til forhandlinger om statsbudsjett med regjeringspartiene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Hareide bekrefter at han var kjent med møtet, men gjør det klart at det ikke var hans idé at nestlederne og Høyre-ledelsen skulle samles.

– Det var naturlig nok ikke jeg som tok initiativ til det møtet, men jeg var godt informert om det. Det satte jeg pris på.

– Du har fortsatt tillit til Ropstad?

– Ja, vi har snakket godt sammen hele denne prosessen, sa Hareide til de mange journalistene som ventet utenfor gruppemøtet.

Høyredialog om abort

18. oktober, en uke etter møtet med statsministeren, gikk Ropstad ut i VG og spurte om Erna Solberg (H) eller Jonas Gahr Støre (Ap) var villige til å fjerne paragraf 2c i abortloven og forby tvillingabort. Han gjorde det også klart at endringer i abortloven ville bli ett av KrFs viktigste krav.

Samme dag kom svaret fra Solberg. Til begeistring fra høyrefløyen i KrF sa hun til Dagens Næringsliv at Høyre ville være villige til å forhandle om endringer i abortloven dersom KrF ville inn i hennes regjering.

Noen dager senere kunne NRK fortelle at KrF-nestlederen hadde dialog med Høyre før han utfordret statsministeren om abort.

Abortutspill provoserte

Flere av Hareides støttespillere reagerte kraftig, både på det de oppfattet som innblanding fra Høyre og på Ropstads utspill. Mandag bekrefter Hareide at han ikke hadde stor sans for Ropstads abortutspill.

– Det har vært uenighet om vi skulle utfordre andre partier på politiske meninger, og starte såkalte regjeringsforhandlinger. Det var ikke jeg enig i. Men jeg har full tillit til Ropstad. Vi har snakket godt underveis. Etter disse ukene kan jeg si at jeg har bare gode ting å si om han, både som menneske og politiker, sier Hareide i dag.

TILLIT TIL ROPSTAD: Partileder Knut Arild Hareide etter KrFs gruppemøte mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Han har opptrådt ryddig mot meg. Vi har vært uenige i sak, og det må jeg tåle. Han vant fram på vårt landsmøte, og nå håper jeg vi lykkes med det veivalget vi har gjort, tilføyer Hareide.

– Dette svekker ikke grunnlaget for det vedtaket som ble gjort?

– Nei, han må ha lov til å ha møter. Jeg ble også informert om dette møtet. Jeg er ikke enig i alle hans utspill. Men vi har hatt en ryddighet mellom oss.

Sier flere har bedt om nytt landsstyremøte

Etter VGs avsløringer mandag fremmet sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug krav om et nytt ekstraordinært landsstyremøte.

Hareide sier de nå skal vurdere å kalle inn landsstyret, som består av stortingsgruppen, sentralstyret og fylkeslederne.

– Jeg har også fått det ønsket via SMS fra enkelte landsstyremedlemmer, sier Hareide.