Trondheim er i bakrus etter 17. mai

33 personer testet positivt på koronaviruset i Trondheim andre pinsedag, mandag. Fire har foreløpig ukjent smittekilde.

15 av de 33 er i 20-årene. Resten fordeler seg jevnt mellom alle aldersgrupper fra barn og tenåringer til folk i 50-årene. 1883 tester ble gjennomført.

De nye bekreftet smittede kommer på toppen av ei pinsehelg med høye smittetall, og dermed svært travle dager for smittesporere og testpersonell.

Men koronasituasjonen i Trondheim er konsekvensen 17. mai-feiringen, ifølge kommunedirektør Morten Wolden. Enkelte skal ha gitt fullstendig blaffen i koronareglene på festdagen.

– Det har fått ganske betydelige konsekvenser for veldig mange. Mange er smittet etter 17. mai, sier Wolden.

Det var akkurat dette han fryktet.

Tre ulike utbrudd

Akkurat nå er det tre pågående utbrudd i Trondheim.

De to som først begynte å spre seg, og kalles av kommunen bar og bingo-utbruddet og kirkeutbruddet.

Det tredje utbruddet er altså det som begynte å spre seg etter 17. mai-festing.

I tillegg er det smitte i nabokommuner, deriblant Orkland.

Kommunen hadde krisemøte om koronasituasjonen mandag kveld. Tirsdag klokken 11 skal de ha pressekonferanse for å komme med informasjon.

– Vi opplever situasjonen som alvorlig. Risikoen er at dette skal spre seg videre. Grunnen til at vi setter så mange i karantene og ventekarantene, er jo at vi skal stoppe dette. Men det virker som vi er nødt til å iverksette nye tiltak nå, sier Wolden.

Onsdag vedtok formannskapet i Trondheim ny koronaforskrift, med både påbud og anbefalinger. Den skal vare til onsdag. Da skal formannskapet vedta ny forskrift.

Wolden sier det fort kan bli enda strengere.

En hel skole stenger ut uken

– Mye som ligger i forskriften skal videreføres. Så får vi se om vi må iverksette nye, ekstraordinære tiltak i tillegg, sier Wolden tirsdag morgen.

Han sier det er usannsynlig at Trondheim følger den nasjonale gjenåpningsplanen, som innebærer blant annet at det fra torsdag blir lov med skjenking til midnatt. I tillegg vil kravet til matservering falle bort.

Kommunedirektøren avviser derimot at rødt nivå i skoler og barnehager er aktuelt nå. Til tross for at mange skoler og barnehager, i likhet med en rekke bedrifter, er berørte.

Deriblant Berg skole, som er stengt ut uka. Halvparten av elevene, cirka 150 barn, er i karantene. Det samme er samtlige ansatte.

– Det er svært beklagelig og svært trist. Det er ikke en situasjon noen av oss skulle ønske vi kom i. Vi har klart oss uten smitte å langt, det var vel bare et spørsmål om tid før det kom til oss, sier rektor Michael Johnsen

Wolden føler med dem.

– Sånn er det dessverre etter den smitteutviklingen vi har hatt de siste ukene.

TRE UTBRUDD: Det er rundt fire måneder siden Trondheim har stått i en verre koronasituasjon enn nå. Foto: Morten Karlsen / NRK

Flest unge voksne er smittet

Det er flest smittede i aldersgruppen 20 til 30 år. Wolden har tidligere bedt alle i Trondheim roe ned festingen.

– Det vi ser, er at mye av smitten skjer i private sammenhenger, i sosiale lag. Og delvis ute på restauranter, puber og utesteder, sier Wolden.

Nå kommer flere vaksinedoser til Trondheim

Trondheim er eneste kommune i Trøndelag som ikke må gi fra seg vaksinedoser til andre kommuner.

Fra kommende uke, uke 22, får Trondheim en betydelig økning i vaksinedoser.

I alt 12.990 doser kommer, hvorav 5952 er førstedoser.

– Da ligger det an til at risikogruppene 5–7 kan sluttføres, og det kan startes opp med de eldste i alderskohorten 55–64 år, skriver Trondheim kommune i en pressemelding.