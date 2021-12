Rekdal tok et oppgjør med seg selv: – Jeg har vært litt for brå

– Jeg har aldri vært i midten, det er enten der eller der.

Det er en åpen og ærlig Rekdal som NRK får en lengre prat med mandag ettermiddag.

For kort tid siden har han blitt presentert for pressen som RBKs nye hovedtrener.

Det blir som alltid mye prat om fotball, men også om personlige ting.

Harmoni i livet

For Rekdal sier han har tatt et oppgjør med seg selv.

Han har tidligere fått heftig kritikk for måten han har havnet i konflikter. I tillegg ble han beskyldt for å gamble for mye da han var trener i Start.

– Du ble for mistenkeliggjort og det ble for mye prat. Jeg har lagt det bort, og det har gjort noe med meg.

Rekdal mener ikke gamblingen var noe stort problem, men beskyldningene mot ham gjorde at han måtte ta et valg for å slippe kritikk.

Og etter sitt eget oppgjør, har han hatt stor suksess med HamKam som han klarte å rykke opp med til Eliteserien. Og nå skal han lede Norges største fotballklubb.

– Jeg er i en fase av livet der jeg er i harmoni. Det tror jeg er viktig når man skal inn i store oppgaver.

Lover mer ros

– Jeg har vært litt for brå for mange ganger. Det er sikkert en del kamper jeg kunne latt være å ta, sier Rekdal om sin egen stil.

Men den tiden mener han nå er over. Det handler ikke lenge om å søke oppmerksomhet rundt egen person.

Nå vil han heller bruke tid på de rundt seg.

– Jeg er veldig opptatt av å se folk i mye større grad enn før. Jeg prater med folk, tar vare på folk. Å bli lagt merke til er veldig viktig.

– Det er andre som gjør en fantastisk jobb som ikke får nok oppmerksomhet, skryt eller klapp på skulderen. Dette har kommet med livserfaring for min del.

Rekdal tok et oppgjør med seg selv

– Det første vi snakket om

Styreleder i Rosenborg, legger heller ikke skjul på at gamblingen og tidligere problemer var et viktig tema de måtte diskutere med Rekdal før han ble ansatt.

– Det var det første vi snakket om.

Og svarene Koteng og styret fikk var oppløftende. Koteng beskriver samtalene rundt fortiden som viktig og oppløftende.

– Han var åpen, ærlig og ydmyk.

Nå er styrelederen sikker på at de har hentet riktig trener til klubben.

– Vi ser hvordan han har gjort det i HamKam. Han har gjort en fantastisk jobb, sier Koteng.