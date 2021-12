Bekreftet: Rekdal er ny RBK-trener

– Å spille foran et fullsatt Lerkendal som er forent. Som vil det beste for Rosenborg og gleder seg til å komme på kamp, og pusher laget fremover for å score mål.

Dette er Kjetil Rekdal sitt svar til RBK.no om hva han gleder seg mest til med sin nye jobb. Jobben som hovedtrener for Rosenborg.

Etter lange tider med spekulasjoner og rykter, uro og konflikt og til og med en trener-sparking, er det nå endelig klart: Rekdal tar over som hovedtrener.

Treårskontrakt

RBK og HamKam, klubben Rekdal har trent siden høsten 2020, har kommet frem til en avtale. Den nye RBK-treneren har signert kontrakt på tre år.

Mandag klokken 13 har Rosenborg kalt inn til pressekonferanse hvor Rekdal offisielt blir presentert.

NRK strømmer pressekonferansen.

Får med HamKam-assistent

Det har vært en dårlig skjult hemmelighet at Rosenborgs førstevalg var Kjetil Knutsen. Men han skal ha signalisert at han ønsker å fortsette i Bodø/Glimt.

Kjetil Rekdal får med seg assistenttrener Geir Frigård fra HamKam til Rosenborg. Også Frigård har signert treårskontrakt.

De to skal ha utviklet et svært godt samarbeid i tiden i HamKam, og det skal ha vært viktig for Rekdal å få Frigård med til Trøndelag.