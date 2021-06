Her blir Kaneko reddet av en oksygenmaske beregnet på spedbarn

Brannen oppsto i et hus med flere leiligheter i Trondheim sist fredag. Etter at alle beboere var berget ut, ble det klart at den ett år gamle katten Kaneko var savnet. Matmor og hybelboer Amalie Eikevåg (22) var på butikken med mobilen på lydløs, uvitende om brannen frem til foreldrene omsider fikk tak i henne.

– Det var skremmende, for jeg viste ikke om katta mi fortsatt var der. Men en av naboene fortalte brannmannskapene at det var en katt i huset. Det reddet trolig livet til Kaneko, sier Amalie til NRK.

Falt sammen i trappa

Tore Ramberg var brannvesenets utrykningsleder på stedet.

– En av røykdykkerne fortalte at katta var på tur ut av huset, men den kom aldri ut. Jeg var jo opptatt med å organisere slukkingsarbeidet, men oppdaget katta oppe på en terrasse i andre etasje, forteller han til NRK.

Dyret forsøkte da å komme seg ut ned ei vindeltrapp fra terrassen, men falt sammen.

– Da løp jeg opp trappa og hentet ned katta. Den var helt slapp og livløs, og vi fryktet det verste. Men vi ga ikke opp, og hentet lunge- og redningskofferten i brannbilen.

Oksygenmaska som ble brukt, er egentlig beregnet på spedbarn. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Ga katten hjerte- og lungekompresjon

Kaneko fikk pustehjelp ved hjelp av ei oksygenmaske for spedbarn, samt hjerte- og lungekompresjon. Etter 15-20 minutter begynte han å livne til, og var i fin form før han ble gjenforent med sin lykkelige eier.

– Da jeg så han i armene til brannmannen, ble jeg så glad og grein enda mer, sier Amalie.

Det bor sju personer i huset som brant, og tre av dem måtte på sykehus for en sjekk etter å ha pustet inn mye røyk. Heldigvis gikk det bra også med de tobeinte.

To dager etter brannen fikk Trøndelag brann- og redningstjeneste beskjeden om at katta hadde begynt å spise igjen.

– Da regner jeg med at den vil klare seg. Det er vi alle sammen glade for, sier brannmann Tore Ramberg.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Amalie Eikevåg er veldig takknemlig for at katten hennes ble reddet. Kaneko selv er i god form etter strabasene. Foto: Privat

– Folk må informere om at det bor dyr i huset

Kaneko var noe medtatt de første dagene etter brannen, men er blitt mye bedre.

– Tingene mine ble ødelagt av røyken, men jeg har i alle fall katten min. Om noe hadde skjedd ham, ville jeg vært knust, sier Amalie.

Også Dyrebeskyttelsen setter stor pris på brannmennenes innsats for å redde katten.

– Vi er utrolig glade for den jobben brannfolkene gjorde for å redde katta. Utrolig fint at det gikk så bra! sier Anita Fossdal i Dyrebeskyttelsen Sør-Trøndelag.

Hun minner samtidig folk på at det er viktig å tilkjennegi at det er dyr i huset, slik at redningsmannskapene vet det.

– Det kan være så enkelt som å sette på et klistremerke om det ved inngangsdøra.