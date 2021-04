Malin sitter hjemme i stua og forteller tilsynelatende rolig om det hun har opplevd. Egentlig er hun dypt fortvila.

Sammen med samboer Andreas Grønning (23) eier hun katten Gråpus. Nå frykter hun at katten må avlives etter hendelsen natt til fredag.

Paret bor på Kvithyll i Indre Fosen i Trøndelag. Her har de nærhet til sjøen og fire andre hus rundt seg. Katten kjøpte de hos en bonde i Leksvika i januar i fjor.

– Vi hadde planer om å kjøpe bare den ene katten, Svartpus. Men den grå var også så fin. Så det ble to brødre i stedet.

FORTVILA: Malin Sunde har ingen formening om hvem som skjøt på katten deres Foto: Malin Sunde

Gråpus hadde vært ute natt til fredag, men ble sluppet inn før samboerparet dro på jobb og skole.

– Før vi dro, så vi at øyet var limt igjen av verk. Vi trodde den hadde blitt kloret av en annen katt. Det skjer jo.

Senere oppdaget de at øyet var veldig rødt. De fikk mistanke om infeksjon, prøvde med saltvannsdråper, men måtte dagen etter kontakte dyrlegen.

– Dyrlegen presset litt under øye. Han så det var hovent inni og rundt. Vi stod og kikket på, jeg og samboer min. Plutselig sier Andreas at det her er jo luftgeværskudd. Han kunne se det stakk opp i nedre del av øyet.

Dyrlegen fikk pirket ut restene og kunne bekrefte at Gråpus hadde blitt skutt på med et luftgevær. Luftkula hadde truffet midt i kattens øye.

BEVISET: Dyrlegen klarte å få ut luftkula fra øyet til Gråpus Foto: Malin Sunde

– Dette er dyremishandling og pining

Dyrlegens beskjed gjorde Malin sjokkert og irritert.

Hun har bestemt seg for å anmelde hendelsen og har allerede tatt den første kontakten med politiet.

– Hvem er det som skyter med luftgevær på en katt? Det er jo bare ren dyremishandling. Rett og slett pining.

Malin har ingen formening om hvem som er den skyldige.

Hun vil gjerne tro det hele er et uhell, at ingen vil gjøre en katt noe så vondt. Samtidig er det noe inni henne som sier det motsatte.

– Det har gått noen dager nå. Øyet blir ikke bedre. Vi må ta den til dyrlegen å høre. Akkurat nå ligger Gråpus på gulvet og sover. Egentlig har den oppført seg som vanlig, men katter er jo flink til å skjule smerte. Den har også fått penicillin. Kanskje det påvirker?

Har fått mye støtte

Etter å ha delt følelsene på Facebook har Malin fått mye støtte. Lokalavisa Fosna-Folket har også omtalt hendelsen.

– Det virker som dette engasjerer, og det er bra. Jeg er glad for støtten, sier Malin.

Hege Terning er en av tre bak den lokale organisasjonen «Katter i hjertet». De jobber med å hjelpe hjemløse og bortkomne katter.

Organisasjonen synes det er helt uakseptabelt at katter er skyteskive. De har også videreformidla Malins innlegg.

– Luftgevær gjør stor skade og er pinefullt. Det er ikke så ofte vi hører om slike hendelser, men vi har dessverre opplevd det før.

Organisasjonen mener det er viktig at hendelsen anmeldes. Selv om de kanskje ikke finner den skyldige, vil det bli en del av statistikken.

Skjer med jevne mellomrom

Amund Sand er juridisk ansvarlig for saker som gjelder dyrevelferd i Trøndelag politidistrikt. Han har foreløpig ikke mottatt anmeldelsen, men mener den omtalte hendelsen ikke er uvanlig.

– Vi erfarer at dette skjer med jevne mellomrom. Og det å skyte en katt med luftgevær er ikke lov. Utfordringen i slike saker er at det er vanskelig å finne de skyldige, men det er helt riktig å anmelde.

For politi og påtale er dyrevelferd et prioritert område. Brudd på loven er også et område domstolene tar alvorlig.

– Straff vil variere veldig, og her må vi ta sak for sak. Det er flere faktorer som spiller inn. Lider eksempelvis en katt over lang tid, vil det kunne kvalifisere til mer enn bot.