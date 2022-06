CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Klimaaktivister er inne i sin andre uke der de blokkerer trafikk på hovedfartsårer i Trondheim, for å demonstrere mot oljeleting.

Forrige fredag satte de seg i veibanen på Kroppan bru i Trondheim.

To av aktivistene sier de har blitt nakenvisitert etter å ha blitt tatt inn på politistasjonen.

Dette er ikke første gang det skjer.

– Da jeg ble bedt om å dra av meg underbuksa kjente jeg ikke på noe annet enn frykt, sier Joachim Skahjem (24), som en av aksjonistene som ble tatt inn.

Tror målet var å ydmyke

Skahjem kom til politistasjonen på fredag og ble tatt med inn på en celle. Der skal han ha blitt bedt om å ta av klærne sine.

Han ble også arrestert tirsdag samme uken, etter å ha blokkert veien et annet sted i Trondheim. Da ble han ikke nakenvisitert, sier han.

Derfor nektet han å ta av seg klærne på fredag.

Joachim Skahjem opplevde hendelsen som ydmykende. Foto: Morten Andersen / NRK

Etter hvert kom to politibetjenter til inn på cellen, og de skal ha tatt tak i hver sin arm, mens de tre betjentene sammen dro av ham klærne.

Politiet skal ha dratt ned underbuksen hans til knehøyde, og deretter gått ut av cellen like etterpå.

– Det virker som at målet var å få av meg klærne, ydmyke meg og skape denne traumatiske opplevelsen, sier Skahjem.

Politiet skal ha vist til besittelse av narkotiske stoffer som argument for at han skulle ta av seg klærne. Den første politimannen skal ha sagt at dette er en nødvendig sikkerhetsprosedyre han har gjort i 30 år.

Tre av de seks aktivistene som deltok på aksjonen forrige fredag ble brakt inn i arresten og skal ha blitt avkledd for visitering, ifølge aktivisten.

Morgenbladet omtalte saken først.

Vil rapportere saken

Gard Hope Bakke ble også innbrakt på politistasjonen etter demonstrasjonen på fredag.

Han skal også ha blitt bedt om å ta av seg klærne. Etter å ha argumentert for at politiet ikke har grunnlag i loven, valgte han likevel å kle av seg frivillig, fremfor å bli tvangsavkledd sier han.

Politibetjenten skal ha bedt ham om å ta av underbuksen, vrenge den og snu seg rundt.

Gard Hope Bakke mener visiteringen var et maktmisbruk av politiet. Foto: Morten Andersen / NRK

– For meg personlig var ikke dette så ubehagelig. Men jeg ønsker ikke at andre skal bli behandlet slik. Jeg ser på det som maktmisbruk fra politiet, sier Bakke, som tror de forsøker å skremme de fra å fortsette å aksjonere.

– Men må man ikke bare forvente at politiet gjennomfører en nakenvisitering dersom det er en tidligere historikk på deg?

– Så lenge det er tidligere relevant historikk på meg. Jeg har et plettfritt rulleblad. Det eneste jeg har gjort tidligere er at jeg var aktiv på en aksjon på Sjursøya. Jeg har aldri hatt rus på kroppen, sier Bakke.

Klimaaktivister fra det samme nettverket opplevde i april å bli nakenvisitert på politistasjonen etter en aksjon utenfor Tønsberg. Spesialenheten for politisaker etterforsker nå hendelsen.

Bakke sier han også vil rapportere saken til Spesialenheten.

Bilde fra tidligere demonstrasjon i Trondheim av gruppa «Stopp oljeletinga». Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Beklager

– Dersom det er riktig at dette har skjedd så beklager jeg.

Det sier Arve Nordtvedt, sjef for Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han kan ikke bekrefte at aktivistene ble nakenvisitert på fredag. Han har snakket med fire av betjentene som håndterte aktivistene, som sier de ikke har gjennomført nakenvisitering. De to siste betjentene har ferie og befinner seg i utlandet.

– Dersom en betjent velger å nakenvisitere noen i arrest skal dette loggføres og begrunnes. i arrestjournalene. Der står det ingenting om nakenvisiteringer, sier stasjonssjefen.

– Men vi har heller ikke noe grunn til å betvile de opplysningene som er formidlet her, sier Nordtvedt.

Arve Nordtvedt, sjef for Sentrum politistasjon i Trondheim, beklager hendelsen dersom den har skjedd. Foto: Helene Solheim / NRK

Har presisert regelverket overfor betjenter

Normal prosedyre er at nakenvisitering ikke gjennomføres, med mindre det er konkret grunn til å tro at personen som blir arrestert kan skjule gjenstander eller våpen på kroppen, som ikke kan avdekkes på andre måter.

– Hvor gode rutiner vil du si at sentrum politistasjon har på visitering?

– Jeg mener at vi har gode rutiner. Men jeg ser jo at i denne situasjonen så fremgår det ikke i arrestloggen at de er nakenvisitert. Dersom det er tilfellet at det er gjort så er det åpenbart at dette er en rutinesvikt, sier stasjonssjefen.

– Ser politiet på dette som en alvorlig sak?

– Alvorlig var vel kanskje å ta i. Men vi ser det som en veldig uheldig sak, dersom det ikke var et grunnlag.

Nordtvedt har nå gitt sine ansatte beskjed om at aksjonistene ikke skal nakenvisiteres, med mindre det er konkret grunn til å mistenke at de skjuler noe.

MDG: – Kan svekke tilliten

Ingrid Liland er nestleder i Miljøpartiet De Grønne. Hun mener det er svært uheldig at politiet for andre gang har nakenvisitert aksjonister mot sin vilje.

– Maktbruken virker uforholdsmessig og kan i verste fall svekke tilliten til etaten. Det er bekymringsverdig og noe de må ta på alvor, sier Liland.

Nestlederen i MDG reagerer sterkt på nakenvisiteringen. Foto: Nicklas Knudsen / Nicklas Knudsen

Liland mener det må være høy terskel for å nakenvisitere personer, og at det må forbeholdes situasjoner hvor mennesker kan utgjøre en fare for seg selv eller andre. Ingenting tyder på at det var tilfellet i denne situasjonen, sier nestlederen.

Hvis hensikten er å avskrekke sivile ulydighetsaksjoner, er det spesielt alvorlig, mener Liliand. Hun tror det kan skremme folk fra å benytte ytringsfriheten sin og engasjere seg i store og viktige samfunnsspørsmål.

– Politiet bør spørre seg selv om de har for lav terskel for å bruke et så inngripende virkemiddel, sier hun.