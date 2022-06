CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Ståle Prestøy (59) står i skjul i en sidegate, like ved en av Trondheim sentrums mest trafikkerte innfartsårer. På seg har han en mørkegrønn allværsjakke. Hetta er på. Under jakka har han skjult et flere meter langt banner og en oransje refleksvest med et påmalt dødninghode.

Han er i ferd med å gjennomføre en ulovlig aksjon, og venter på at klokka skal vise avtalt tidspunkt.

Prestøy og en rekke ungdommer skal sette seg midt i gata med bannere om at all oljeleting må stanses.

For tredje dag på rad utfører de sivil ulydighet i Trondheim.

Det grå håret til 59-åringen skiller seg ut i ansamlingen av demonstranter som står sammen på Elgseter bru.

– Det er ikke tvil om at det er ungdommen som først og fremst er engasjert i dette. De vil merke det på kroppen om kort tid. Men vi deler det samme engasjementet og vi brenner like mye for å få gjort noe med oljeletingen, sier Prestøy.

Det han og de andre aksjonistene gjør setter sinnene i kok hos mange. Kritikken har også vært hard fra flere lokalpolitikere.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener de utenlandske demonstrantene bør utvises av landet.

– Finnes det ikke bedre måter å fremme denne saken, på den måten demokratiet faktisk er tilrettelagt for?

– Nå har demokratiet jobber med denne saken i femti år og det har gått feil vei med eskalerende hastighet på mange områder. Vi har engasjert oss masse, i politiske parti, med klimastreiker her og foran Stortinget. Det går feil vei uansett. Sivil motstand er veien vi har igjen, og den er vi forberedt til å bruke, sier 59-åringen.

Ståle Prestøy mener sivil uldighet er hans siste mulighet for å skape en endring i klimapolitikken. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Omstridt

Prestøy har vokst opp i Vestfjorden utenfor Bodø og skildrer en barndom preget av naturopplevelser, fuglelyder og insekter.

Nå har fuglelydene forsvunnet, insektene er færre og artsmangfoldet er endret, ifølge aktivisten.

– Det gir meg frysninger på ryggen. Jeg har fulgt med og det har bygd opp til at jeg har måtte gå inn i dette, sier Prestøy om sitt klimaengasjement.

59-åringen jobber som systemforvalter innen IT i en statlig etat, og er åpen med kollegaer og ledere om sitt engasjement – og at han deltar i sivil ulydighet for å protestere mot oljeleting. Prestøy forteller at omgangskretsen støtter saken han kjemper for, men at han møter en del kritikk for fremgangsmåten.

– Måten vi gjør dette på er omstridt. Vi forstyrrer samfunnet og den daglige donten til folk, og det er vanskelig å svelge, sier han.

Prestøy har deltatt på ulovlige aksjoner mandag, tirsdag og onsdag denne uken. Foto: Marthe Svendsen / NRK

– Kan være dumt

På Elgseter bru jobber demonstrantene med hurtige bevegelser. Vestene tas på, banneret rulles ut og de seks aktivistene setter seg i lotusposisjoner i veibanen.

Rushtrafikken stopper opp og flere forbipasserende roper irriterte kommentarer til aktivistene som har blokkert veien.

Ulrikke Thunby (22) befinner seg i området onsdag morgen. Hun støtter klimasaken, men er usikker på om hun støtter aksjonsformen.

– Jeg har litt blandede følelser. På en måte synes jeg det er viktig å få frem saken, fordi det er jo desperasjon, det er derfor man gjør det. Men så er det ulydighet, da.

Tormod Gjestland (48) er tilfeldig forbipasserende da aksjonen finner sted. Han er usikker på om demonstrasjonsformen gagner aktivistenes sak.

– Jeg er redd for at det ødelegger for dem. Det kan være dumt. Det er en klimasak, men på den måten her mistenker jeg at man får en hardere vei å gå fordi folk blir irriterte på de, sier Gjestland.

Gjestland tror aksjonistene irriterer folk og dermed kan ødelegge for egen sak. Foto: Marthe Svendsen / NRK

Sunja Yassin (18) er også til stede i området onsdag morgen. Hun synes demonstrantenes bruk av sivil ulydighet er innafor.

– Det er jo for å provosere. De får jo vist frem saken sin på en måte, så jeg synes at så lenge det ikke blir opptøyer, så blir det greit, sier hun.

Det tar ikke mange minutter før tre politibiler ankommer. De gir aksjonistene pålegg om å fjerne seg, men Prestøy og de andre nekter.

59-åringen legger seg ned i gata. Gjør seg så tung han kan.

Det siste vi ser er tre politibetjenter som må samarbeide for å fjerne Prestøy fra gata og løfte han inn i politibilen.

Ekspert tror ikke folk forstår aksjonsformen

Sivil ulydighet betyr å bryte loven fordi man mener at det å følge loven vil være moralsk- og etisk verre enn å bryte den. Det sier Dag Einar Thorsen, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Forstyrrelser av trafikken og den allmenne ro og orden i samfunnet er straffbart, og det finnes ingen adgang for å bryte loven under visse omstendigheter, sier Thorsen.

Thorsen sier det ikke finnes noen eksempler i norsk historie der aksjonister har oppnådd et direkte mål som følge av sivil ulydighet.

Han viser til til aksjonene mot vannkraftutbygging i Alta-Kautekeinovassdraget på 70-tallet. Kraftverkene ble bygget, men Thorsen mener aksjonistene likevel klarte å oppnå et større fokus på naturvern og at miljøbevegelsen oppnådde økt sympati og rekruttering.

Thorsen sier det ikke har vært eksempler i norsk historie der sivil ulydighet har oppnådd direkte mål. Foto: Stian K Sande

Thorsen tviler på at aksjonistene i Trondheim vil oppnå målet om full stans i oljeleting. Logikken blir for uklar for vanlige folk, mener førsteamanuensisen.

– Det blir for vanskelig å forklare folk som sitter i kø i el-bilen sin hvorfor det å stanse dem fører til at direktører i oljeselskapet som ikke bor i Trondheim skal endre atferd. Så her tror jeg aksjonistene har tenkt for avansert, sier Thorsen.

I likhet med kommunedirektøren i Trondheim tror førsteamanuensisen at sivil ulydighet kan øke i omfang i årene fremover, i tillegg til underskriftskampanjer og ulike innbyggerinitiativ.

– Det er fordi det er enkeltsakene som vinner frem, etter hvert som politiske partier og brede interesseorganisasjoner ser ut til å miste sin oppslutning, sier Thorsen.

Velger fengsel fremfor bøter

Fire timer etter aksjonen startet har Prestøy sluppet ut fra glattcella. Han har fått beskjed om at han vil få bøter på 17.000 kroner for å ha deltatt på ulovlige demonstrasjoner de siste dagene.

I tillegg får han trolig tilsendt flere bøter fra Oslo, etter å ha deltatt på ulovlige aksjoner tidligere i vår.

Han går heller i fengsel enn å betale bøtene.

– Vi ønsker å ta saken så langt som mulig og anke dommer så langt som mulig. Om vi kommer til høyesterett er det bra, og det har allerede skjedd for andre organisasjoner, sier 59-åringen.

Prestøy og ungdommene har på ingen måte tenkt å gi seg med sivil ulydighet.

– Jeg gir meg når regjeringen sier at oljeletingen stoppes. Inntil da så fortsetter vi, rett og slett.