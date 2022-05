Det var den 25. april i år at miljøorganisasjonene Extinction Rebellion og Greenpeace aksjonerte mot en russisk oljetanker ved Slagentangen utenfor Tønsberg.

Skipet skulle levere olje fra Russland, noe demonstrantene ville sette en stopper for.

– Krenkende

Tjue aksjonister ble etter hvert innbrakt av politiet, fordi de oppholdt seg innenfor sikkerhetssonen på stedet.

Da de kom til politistasjonen i Tønsberg ble fire av dem tvunget til å kle seg nakne på cella for å bli visitert, noe de i ettertid mener var et klart angrep på ytringsfriheten.

Blant dem var Ronja Therese Mylius og Torbjørn Reitan Fyrvik fra Trondheim.

– Jeg gråt og ropte nei. Jeg forsøkte å holde igjen klærne mine, men hun løftet stringtrusa og rev av meg genseren, forteller Mylius til NRK, som sikter til en av betjentene.

Hun opplevde timene i arresten i Tønsberg som svært ubehagelige.

– Det var veldig krenkende. Jeg følte meg veldig redd. Jeg føler at ytringsfriheten min blir temmet, fortsetter hun.

Fyrvik, som satt i en båt under aksjonen, er enig.

– Jeg var ute i en robåt og rodde i skjærgården. Jeg ble deretter tatt med inn på stasjonen og avkledd for å sjekke om jeg hadde noe oppi rumpa. Helt uproporsjonalt, sier han oppgitt.

Mylius opplevde det som et forsøk på å skremme henne og de andre aksjonistene fra å ytre seg.

– Jeg ser på det som en skremselstaktikk.

– Åpne og rause

Politiet tilbakeviser kritikken fra aksjonistene.

Stasjonssjef Øystein Holt er sterkt uenig i at politiet har et mål om å skremme aksjonister fra å ytre seg.

Han mener de var åpne for at folk skulle få si meningen sin.

– I denne aksjonen var vi jo vi åpne og rause i forhold til at vi lot de være der i flere timer før vi måtte iverksette en form for aksjon for å få de fjernet, mener han.

Øystein Holt, politistasjonssjef i Tønsberg. Foto: Richard Aune / NRK

Totalt ble fire av aksjonistene nakenvisitert med tvang inne på cella.

– Jeg følte meg veldig ukomfortabel og har slitt mye i ettertid, sier Ronja Therese Mylius.

Aksjonistene har anmeldt politiet for måten de ble anholdt på.

Politiet står likevel på sitt, og mener det var nødvendig med full kroppsvisitering.

– Noen av dem hadde en historikk som gjorde at det var grunnlag for politiet å kroppsvisitere dem i arresten, sier Holt.

Han ønsker ikke å gå inn på hva slags historikk politiet har på aksjonistene fra tidligere.

– Sakshistorikk, uten at jeg vil gå inn på spesielle typer forhold. Dette er av hensyn til personvern, sier stasjonssjefen.

Stiller seg uforstående til politiets forklaring

At de skulle ha noen form for historikk som forsvarer nakenvisitering, stiller de to aksjonistene seg uforstående til.

– Jeg har ett møte med politiet i Norge tidligere, noe som var i tilknytning til en annen fredelig og ikkevoldelig aksjon, understreker Fyrvik.

Mylius mener at hun tidligere har hatt god dialog med politiet.

– Jeg har aldri begått noen form for sabotasje. Ingenting voldelig. Jeg har alltid hatt veldig god kontakt med politiet. Jeg stiller meg helt uforstående til hvilken historikk de snakker om.

Ronja Therese Mylius var en av flere aksjonister som måtte kle av seg på cella etter demonstrasjonen mot en russisk oljetanker i april. Foto: Morten Andersen / NRK

Politiet sier det er uvanlig å kroppsvisitere folk som driver politisk sivil ulydighet.

– Hvis det bare er en aksjon er det ikke vanlig, og heller ikke grunnlag for det. Men som jeg sa – her var det en annen historikk som gjorde at det var grunnlag for å kroppsvisitere, fastholder Holt.

Esso Norge var mottakere av deler av oljen fra Russland.

Selskapet har oppgitt til Dagbladet at kontrakten ble inngått før Russlands invasjon av Ukraina.