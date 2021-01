Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Sammenlagt har jeg vel bodd på hybelen i to og en halv måned.

Hun er førsteårsstudent ved Universitetet i Bergen. Men Nordaune har brukt lite tid på Vestlandet.

Skolen har i store deler av semesteret vært stengt, undervisningen foregår mest på data og smitten har vært stor i Bergen. Livet på Vestlandet ble ikke som hun så for seg.

Derfor har hun valgt å holde seg hjemme i Trøndelag. Det er hjemme i Roan hos mamma og pappa hun nå studerer, mens hybelen står tom.

Slik er det for mange norske studenter.

LITE I BRUK: Jenny Nordaune har ikke fått vært så mye på hybelen som hun hadde håpet.

Vurderte å slutte

For med stengte skoler og beskjed fra landets regjering om at studentene kunne holde seg hjemme i stedet for å returnere til studiestedet, står mange hybler tomme.

– Jeg syns det er veldig synd. Men sånn er det bare, og jeg er veldig glad for at jeg har en plass å komme hjem til, sier Nordaune.

Hun betaler over 4000 kroner i måneden for hybelen hun leier sammen med to andre studenter.

Nordaune innrømmer at hun før jul vurderte å slutte på studiene i Bergen. Usikkerheten med å leie en hybel hun ikke fikk brukt og et studiested hun ikke kunne komme tilbake til, gjorde henne usikker.

– Det føles litt meningsløst å betale på hybelen. Men jeg har tenkt å gi det en sjanse til.

Ikke overrasket

Norsk studentorganisasjon er usikker på hvor mange studenter som lar hybelen stå tom i disse dager. Likevel, har de forståelse for at mange ikke er på studiestedet.

– Med nedstengingen av campus samtidig som mange studenter har mistet deltidsjobben, er det ikke overraskende at mange studenter holder seg hjemme. Det blir vanskeligere å møte andre, og for en som bor på en hybel alene kan det ha mye å si heller være med familie, skriver leder Anders Trohjell i en e-post til NRK.

Han håper det snart blir lagt til rette for fysisk undervisning igjen, slik at studentene kan vende tilbake til hyblene sine.

– Det kan virke frustrerende for studenter, som allerede er i en presset økonomisk situasjon, å måtte betale leie for en hybel man ikke bor i.

HÅPER PÅ FYSISK UNDERVISNING: Leder i Norsk studentorganisasjon, Anders Trohjell, håper skolene snart er åpne igjen for studentene som ønsker seg tilbake. Foto: Anna Leah Poppe

Håper Nordaune ikke slutter

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Henrik Asheim (H), sier han forstår Nordaune og andre studenter veldig godt.

– Jeg håper hun allikevel velger å fortsette studiene sine, det er viktig for samfunnet, men det er også viktig for henne selv. Det sikreste mot å bli smittet er å følge de generelle smittevernreglene. Da er det også trygt å både studere i Bergen og å komme hjem på besøk, skriver Asheim i en e-post til NRK.

Ministeren sier han også forventer at lærestedene legger godt til rette for både faglig og sosiale opplegg digitalt. Han håper også man kan tilby fysisk undervisning når smitten er under mer kontroll.

Likevel, kan ikke Asheim garantere når ting blir som normalt igjen for norske studenter.

– Enn så lenge de neste to ukene er det digitale forelesninger for de aller fleste, også håper jeg i likhet med alle andre at vi etter hvert kan bevege oss tilbake til normalen, skriver Asheim.

HÅPER PÅ BEDRE TIDER: Henrik Asheim (H) mener studiestedene må være flinke til å ta vare på studentene sine i den vanskelige tiden. Han håper også ting normaliserer seg etter hvert. Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen

Savner samboerne

Tilbake på Roan gjør Nordaune seg klar for å reise tilbake til Bergen når universitet åpner opp for fysiske undervisning igjen.

Selv om Asheim håper Nordaune ikke slutter, har hun likevel bestemt seg for hva som skjer til høsten. Året som har gått, har gjort henne sikker på at hun ikke ønsker å bo på Vestlandet neste år.

– Jeg tenker å søke på et annet studie i Trøndelag. Jeg ser ikke helt at dette går over med det første, og da har jeg lyst til å være nærmere familien.

Men likevel, gleder hun seg til dagen hun kan komme tilbake til hybelen. For det er noe hun savner.

– Jeg savner jo de jeg bor sammen med, men det er godt å være hjemme også.