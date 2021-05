Lettet etter våpenhvile: – Føles ut som man kan puste igjen

– Jeg er kjempelettet.

Det sier Stav Salpeter. Hun bor i Trondheim, har familie i Israel og studerer for tiden i Skottland.

Hun har brukt all sin tid på å følge konflikten mellom Israel og Palestina.

– Jeg har familie ved grensen og en venninne i Gaza. Jeg har fulgt med på nyhetene og sendt meldinger for å se at de er i live. Det føles ut som man kan puste igjen.

Våpenhvile

Natt til fredag tok det palestinske folk til gatene for å feire etter at det ble klart at Israel og Hamas ble enige om en gjensidig våpenhvile.

I elleve dager har det vært angrep fra begge sider. Stav tror det er vanskelig for dem som bor i området å se for seg en evig løsning for begge parter.

Likevel har hun et håp.

– Jeg tror alle sammen vet at man må avslutte okkupasjonen og blokaden på Gaza. Etter det, håper jeg at folk kan kunne bo i fred.

DRØMMEN OM PALESTINA: Fatima Abu Zir og Hasan Abushaw er glad for våpenhvilen. Fatima drømmer om å kunne flytte til Palestina en dag. Foto: Morten Andersen / NRK

Drømmer om å bo Palestina

Norsk-palestinske Hasan Abushawar og kona Fatima Abu Zir bor i Trondheim, og har også fulgt konflikten tett.

De syns det har vært vanskelig å følge med på det som har skjedd.

– Barn har vært redde og har ikke kunne sovet. Folket kan ikke leve slik. Vi har tenkt så mye på dem, sier Fatima.

Hasab er likevel ikke overbevist om at freden er der for godt. Han mener Israel må lytte til det palestinske folk.

– Israel må avslutte okkupasjonen av det palestinske landet.

Det er liten tvil om at fred er drømmen. Fatima har et håp om å kunne flytte til Palestina.

– Jeg drømmer om å leve der med barna, mannen min, faren min og søstrene mine.

– Ikke overraskende

Hilde Henriksen Waage er professor i historie ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio). Hun sier utviklingen ikke er overraskende.

– Det pleier å gå slik. Etter noen dager med krig kommer Egypt på banen, Hamas ber om våpenhvile og Israel sier at «nå holder det».

Waage mener det er uklart hvilket mål Israel har hatt med de siste angrepene, bortsett fra å svare på angrep fra Hamas. Hun påpeker at en våpenhvile langt ifra er noen løsning på konflikten.

– Man har sett uroligheter en rekke ganger tidligere. Så slikker man sine sår, og Hamas lager nye raketter, og så er vi i gang igjen, med det resultatet at alt blir bare mye verre, med mer død, usikkerhet og sivile tap, sier Waage.

– Slik blir det til noen biter i det sure eplet, som heter fredsforhandlinger. Det er ikke noe Israel ønsker, for da må de gi fra seg land.