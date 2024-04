Pågrepet av PST utenfor skolen til barna

Kvinnen hadde nettopp levert barna på en skole i Oslo da sivilkledde betjenter fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kom bort til henne og informerte om at hun var pågrepet.

NRK møter en av de tre Palestina-demonstrantene som ble pågrepet tirsdag.

De tre er siktet for hensynsløs atferd og for å ha voldt fare for en stortingsrepresentants virke etter å ha fulgt etter Frp-leder Sylvi Listhaug i mars. Alle nekter straffskyld.

Demonstrantene fulgte etter Sylvi Listhaug fra Utenriksdepartementet, ned Stortingsgaten og frem til inngangen til Stortinget fra Wessels plass. Foto: Instagram

Demonstranten NRK har møtt, ønsker å være anonym av hensyn til familien. Hun sier hun sluttet seg til en gruppe demonstranter som fulgte etter Listhaug da følget kom forbi henne. Hun hadde da vært med i en annen demonstrasjon utenfor Utenriksdepartementet.

Hun var så med på å følge etter Frp-lederen helt frem til personalinngangen til Stortinget på Wessels plass.

Kvinnen opplevde pågripelsen tirsdag morgen som svært dramatisk og ubehagelig.

– Vi reagerer på gjennomføringen og tidspunktet det ble gjort på, sier advokat Astri Rønningen Stautland ved Elden Advokatfirma.

Pågrepet foran barn

Stautland er forsvarer for demonstranten NRK har møtt. Hun uttaler seg på vegne av klienten.

– Rett etter hun har levert barna, idet det ringer inn klokken 8:30, blir hun pågrepet av PST på skolens område, i påsyn av både barn, foreldre og lærere, sier Stautland.

NRK har snakket med et vitne til hendelsen, som sier pågripelsen fremstod som voldsom. Demonstrantens egne barn ble ikke vitne til pågripelsen.

Kvinnens forsvarer, Astri Rønningen Stautland, reagerer for tidspunktet og stedet for pågripelsen av hennes klient. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

Demonstranten forteller at hun fikk varslet en mor med barn i samme klasse som henne, som kom forbi da hun ble pågrepet. Hun fikk gitt fra seg nøkler til huset, i tilfelle hun ikke rakk hjem til å hente barna selv.

Deretter ble hun grepet under armene av to PST-betjenter, ført inn i en bil, og kjørt til avhør i sentralarresten i politihuset på Grønland, ifølge demonstranten.

– Etter vårt syn er det ingen historikk i saken som tilsier at en sånn fremgangsmåte er nødvendig. Det var etter vårt syn uforholdsmessig maktbruk, sier forsvarer Stautland.

Vil ikke kommentere detaljer

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST sier de ikke ønsker å kommentere konkrete deler av etterforskningen.

– Vi er midt i en etterforskning som fremdeles pågår, og har ikke muligheter til å gå inn på detaljer som pågripelsestidspunkt, sier Bernsen til NRK.

Her følger demonstrantene etter Frp-lederen i Oslo sentrum:

I mars ble Frp leder Sylvi Listhaug fulgt av flere Palestina-demonstranter, på vei til stortinget. Du trenger javascript for å se video. I mars ble Frp leder Sylvi Listhaug fulgt av flere Palestina-demonstranter, på vei til stortinget.

Han sier de likevel har forståelse for at det kan føles ubehagelig å bli pågrepet.

– Vi kan forstå at en pågripelse kan oppleves dramatisk av de som utsettes for det. Fra politiets side prøvde vi å gjøre det så udramatisk som mulig, sier Bernsen.

Politiadvokat Thomas Blom i PST sa tirsdag at de tre som er siktet fremstår som de mest aktive og pågående under opptrinnet i mars. PST besluttet å pågripe dem av hensyn til bevisforspillelsesfaren, sier Blom.

PST: – Gjennomtenkte pågripelser

Forsvarer Stautland sier de ikke forstår hvorfor demonstrantene ble pågrepet først 41 dager etter opptrinnet med Listhaug. Stautland reagerer også på at hennes klient ble pågrepet utenfor barnas skole.

– De to andre som er pågrepet i samme sak, ble pågrepet hjemme hos seg selv på helt udramatisk vis.

– Forstår dere at PST har behov for å slå til på en måte som gjør det umulig for klienten å unndra seg eller kvitte seg med bevis?

– Det er klart det vil være nødvendig i mange saker. I denne saken var det ikke det. Det er ingenting i hennes historikk som tilsier at hun vil unndra seg eller forspille bevis, sier Stautland.

Seniorrådgiver Martin Bernsen i PST vil ikke kommentere detaljer i en pågående etterforskning, men sier de forstår at en pågripelse kan oppleves dramatisk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Bernsen i PST vil ikke kommentere hvorfor den ene demonstranten ble pågrepet ved en skole.

– Det ble gjort individuelle vurderinger i forkant av pågripelsene. Det var gjennomtenkte pågripelser fra PSTs side, sier Bernsen.

Ifølge NRKs opplysninger skal det ha vært viktig for PST å ta hensyn til barna til aktivisten da de pågrep henne.

Listhaug: Opplevdes skremmende

Listhaug sier hendelsen med demonstrantene i mars er det mest truende hun har opplevd gjennom sitt virke som politiker.

– Jeg har vært med på mye som politiker. Jeg har både levd med PST-livvakter i flere år og fått mange trusler. Men det å bli fulgt etter på gata på den måten opplevdes som skremmende, sa hun til NRK etter pågripelsene tirsdag.

Tre Palestina-demonstranter ble pågrepet tirsdag etter å ha fulgt etter Sylvi Listhaug i Oslo sentrum. Kvinnen NRK har møtt er ikke med på dette bildet, som er fra hendelsen i mars. Foto: INSTAGRAM

Demonstrantene avviser at målet var å true Listhaug.

– Fornærmede i saken eier sin historie på akkurat samme måte som min klient eier sin historie. Det er politiet som må vurdere om det har skjedd noe straffbart. Min klient forholder seg til sin opplevelse, sier Stautland.