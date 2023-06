Dagen før eit møte om framtida til eit nytt bustadfelt i Levanger, sender Magne Nydal (KrF) ein e-post til ho som skal leie møtet.

Nydal sit både i kommunestyret og i formannskapet i Levanger kommune. I tillegg til at han er utbyggar.

E-posten starta med «Veit eg er inhabil ...». Det er Mesterhus Levanger AS som skal bygge det nye bustadfeltet Gjemble søndre.

Magne Nydal eig 62 prosent av selskapet, og er dagleg leiar. Derfor er han inhabil.

Likevel sender han ein e-post for å forklare kvifor han meiner kommunen, som han sjølv er politikar i, bør godkjenne planen slik den ligg i dag.

Fra: Magne Nydal Til: Bjørg Boneng Sendt: 7. juni 2022 11.38 Emne: Statsforvalteren var positiv til økningen i antall enheter (se utsnitt og vedlegg) Hei Bjørg! Veit eg er innhabil i denne saka og møter derfor ikke på fellesgruppemøte i dag, men eg ser du er skeptisk i TA i dag legger ved statsforvaltaren sitt syn på saka og det er positivt. Egentlig så ønsker de at vi skulle vært oppe i 130 enheter. De vi måtte gjøre var å lage parkeringskjellere på nesten alle enheten og da fikk vi også opp tilgjengelighetskravet på mange fleire enheter. Eg håper den går igjennom slik den foreligger nå, vi trakk den en gang på grunn av for liten tetthet at det nå er for mange er for oss uforståelig. Lykke til på gruppemøtet i dag og ikke minst på møtet i morgen. Lykke til på gruppemøtet i dag og ikke minst på møtet i morgen. Med vennlig hilsen Mesterhus Levanger AS Daglig leder, Magne Nydal

Dei som er innvalde i norske kommunar skal representere alle samfunnslag, påpeiker forskar Gro Sandkjær Hanssen. Ho er forskar ved By- og regionforskingsinstituttet ved Oslo Met.

Ho seier at kommunen skal spegle samfunnet, det betyr også at næringslivsaktørar skal vere representerte i politikken. Men desse har eit spesielt ansvar for å ikkje blande rollene dei har.

– Uryddig

NRK har vist e-posten til lokaldemokratiforskaren. Ho meiner den er uheldig.

– Etter mi oppfatning kan denne e-posten tolkast som eit forsøk på å påverke avgjerda i saka, slik ho går til hans fordel som utbyggar, seier Hanssen.

Ho kallar den for ein lobby-e-post. At han påverkar ein politikar utanom dei vanlege kanalane. Det er uheldig for tilliten, meiner ho.

– Folk kan oppleve det som uryddige roller. Det er det som står på spel. Innbyggarane sin tillit til kommunestyret som folkevald organ må vi vere veldig merksame på, i ei tid kor politikarforakta aukar. Då er det desto viktigare å vere bevisste og unngå denne typen rolleblanding.

Forskar Gro Sandkjær Hanssen vil ha ein større debatt rundt blanding av roller i lokalpolitikken. Foto: Tom Balgaard / NRK

Professor i offentleg rett på UIO, Ole Kristian Fauchald, seier han ikkje kjenner heile saka. Men peiker likevel på at det ut ifrå e-posten, verkar som om han prøver å påverke utfallet i saka.

– Her ser det ut til at sendaren, trass i at han har erklært at han er inhabil, likevel gjer eit forsøk på å påverke vedtaket gjennom direkte kontakt med dei som har størst påverkingskraft, seier han.

Magne Nydal sjølv meiner e-posten ikkje var eit forsøk på å påverke utfallet, og at den er heilt uproblematisk.

– Eg sende den ikkje som politikar, men som Magne Nydal, tømrar. Det var rett og slett ei faktaopplysning.

Magne Nydal (KrF) er innvald i kommunestyret i Levanger, og sit i formannskapet. I tillegg er han dagleg leiar og deleigar av Mesterhus Levanger AS. Foto: Morten Waagø / NRK

Har ikkje oversikt

Der finst ikkje noko oversikt over kor utbreidd problemet med dobbeltroller er. NRK har skrive fleire saker der politikarar får kritikk for å opptre uheldig.

– Det er grunn til å tru at det er større omfang enn det NRK har avdekka til no, seier Hanssen.

Ho peiker på at det ikkje er normalen at kommunar opptrer uryddig, men ho meiner det er viktig å ha ein offentleg debatt om rollene politikarane har.

Ville ha dobbelt så mange bustadar

Magne Nydal eig tomta Gjemble søndre, der Mesterhus Levanger ønskjer å bygge eit bustadfelt.

Kommunen hadde lagt opp til at det kunne bli bygd minst 60 bustadar, men Mesterhus Levanger la inn ein søknad om å få bygge det dobbelte.

Slik ser Gjemble søndre ut med 60 og 130 bustadar Norconsult/Tuva Tagset NRK

Statsforvaltaren i Trøndelag var positiv til det. Dette formidla også Nydal til leiaren for planutvalet, Bjørg Boneng.

– Ønskja du å påverke utfallet ved å sende e-posten?

– Nei, eg ønskja at vi skulle sleppe ei tredje runde, og byrje å bygge om heile feltet på nytt, seier Magne Nydal.

– Kvifor skreiv du «Veit eg er inhabil ...»?

– Det har eg ikkje noko svar på. Det er berre slik du skriv når du sender ein e-post. Det er ei saksopplysning, ho skulle ha den saka opp.

Ordføraren i kommunen støttar også Magne Nydal. Ho meiner ingen vart påverka av innhaldet i e-posten.

– Korleis veit du at ingen vart påverka av innhaldet?

– Utifrå det innhaldet var. Vi veit også dette da. Vi har prata om det her i etterkant, så det veit vi, seier Anita Ravlo Sand (Sp).

Ho seier også at kommuneadvokaten har sett på saka, og har ifølgje ordføraren konkludert med at det ikkje har skjedd noko gale.

Ordføraren i Levanger kommune, Anita Ravlo Sand (Sp). Ho meiner e-posten Magne Nydal sende var heilt uproblematisk. Foto: Morten Waagø / NRK

Vedtaket enda med at Mesterhus Levanger fekk bygge opp mot 130 bustadar. Mottakaren av e-posten, Bjørg Boneng, ser heller ingen problem med det ho fekk tilsendt.

Nydal seier dei ikkje har rekna på om 130 bustadar vil gje noko meir lønsemd for prosjektet.

– Eg har ikkje rekna så nøye på det. Det er eit meir langsiktig prosjekt som gir meir langsiktigheit for firmaet framover, og sysselsetting i Levanger, seier han.

– Ingen problem

Lokaldemokratiforskaren, Gro Sandkjær Hanssen, peiker på at det er viktig at politikarar som har fleire roller, bør trø ekstra varsamt, for å behalde tilliten.

Det meiner ordføraren Nydal gjer.

– I Nydal sitt tilfelle, der han har vore så ryddig som han har vore, og meldt seg inhabil før alle politiske møter, og heller ikkje delteke i gruppemøte og diskusjonar i dei sakene der han som byggmeister er involvert, så er det ingen problem ved det, seier Anita Ravlo Sand (Sp).