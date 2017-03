Hvordan leve så lenge som mulig?

– Hvis du hadde spurt meg før jeg lagde serien ville jeg kanskje sagt 95. Nå sier jeg 111.

Det sier programleder Solveig Hareide på spørsmål om hvor lenge hun tror hun vil leve.

– Da tar jeg litt hardt i, men det høres fantastisk ut, gjør det ikke det?

Hareide vil leve så lenge som mulig sammen med de hun er glad i. Hva kan hun selv gjøre, og hva kan vitenskapen hjelpe henne med? Det har hun prøvd å finne ut i serien «Evig ung».

– Fryser ned hodet til fremtiden

I serien reiser de blant annet til USA, og besøker Alcor Life Extension Foundation hvor døde mennesker blir fryst ned, slik at de kan bli brakt til live igjen en gang i fremtiden.

– Her er det snakk om lagerrom hvor det står store termoser med fire sylindere i, med fire kropper i hver termos, sier Hareide.

I midten av termosen er den en oppdelt sylinder, forteller hun.

– Der er det plass til flere hoder eller en katt, for eksempel. Det er mange som tror at de kan dyrke en ny kropp av celler i fremtiden. Det var veldig spesielt å være der, for det hang bilder av dem som er i sylinderne, både katter og mennesker.

– Jeg lurte litt på hvor jeg var. Var jeg på en kirkegård eller et sykehus? For det er jo mer som en klinikk, med sykestue hvor de gjør klar kroppene blant annet ved å bytte ut kroppsvæske med frostvæske, sier hun.

På besøk til Alcor Life extension Foundation hvor kropper fryses ned i termoser for å kunne bli vekt til live igjen i fremtiden. Her er Solveig med sjefen for senteret Max Moore. Foto: Per Ingvar Rognes

– Håper han lever til å se seg selv på TV

Selv gjør hun ikke så mye for å holde seg ung.

– Nå er jeg bare 34 år da, men kanskje jeg burde begynne å sette inn støtet snart. Jeg liker å gå på tur og være aktiv, men har aldri trent med høy intensitet. Jeg har to små barn, spiser pølse og annen familiemat ofte ...

– Så jeg har ikke endra livet mitt veldig etter å ha fått alle disse tipsene, men kanskje hiver jeg i meg litt ekstra nøtter og løper opp en bakke av og til.

Hareide satser på å bli 111, og i serien var hun på middag med en som er på god vei dit. Nemlig Norges nest eldste mann, George Melford Nygaard.

– Han visste ikke selv hva han hadde gjort riktig, men han hadde drukket en del rødvin da. Han syntes 107 år var passelig og ville ikke takke ja til 100 år til. Men han ville gjerne leve slik at han kunne se seg selv på TV i kveld.

Første episode av Evig ung kan du se på NRK1 torsdag klokken 20.25 eller allerede nå i nettspilleren til NRK.