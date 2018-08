Tirsdag fortalte NRK om NTNU-student Wivi Amundsen som mener fadderuka i altfor stor grad dreier seg om fyll og fest.

– Det er på tide at noen er kontroversiell og snakker høyt om dette, slik at vi kanskje får en forandring, sa 21-åringen.

Wivi Amundsen er overveldet over responsen etter å ha snakket om festkulturen i fadderuka. – Folk har skrevet til meg og takket for at jeg løfter dette synet. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

Nå får studenten støtte fra øverste hold. Forsknings- og utdanningsminister, Iselin Nybø (V), er tydelig: Fyllefokuset må dempes i fadderuka.

– Mange studenter opplever ensomhet når de begynner å studere – at det er tøffere enn de trodde. Fadderuka har mye å si for hvordan de klarer seg videre i studieløpet, og da må alle inkluderes, fastslår Nybø.

Har tro på endret fadderukekultur neste år

Statsråden mener Amundsens utspill er modig, og ber utdanningsinstitusjoner og studenter som arrangerer fadderuka lytte – og forbedre seg.

Men krav om konkrete tiltak i fadderuka kan hun ikke komme med.

– Vi må ta disse stemmene alvorlig, men arbeidet med endring må skje på institusjonene. Jeg som statsråd kan ikke detaljstyre hvordan de legger opp fadderuka.

Nå ber hun alle som står i spissen for fadderuka ta dette med i evalueringen av årets studiestart.

– Det er mye bra arbeid som skjer i fadderuka, og mange legger ned enormt stor frivillig innsats. Men det er rom for forbedring. Jeg opplever at de er villige til å ta til seg tilbakemeldinger. Jeg er sikker på at de vil ta tak, sier Nybø.

Hun tar eksempel i at enkelte fadderukearrangører i år har iverksatt tiltak på bakgrunn av #metoo-kampanjen.

1 av 5 drikker ufrivillig

I en fersk undersøkelse fra Blå Kors kommer det frem at aldersgruppen 18 til 29 år skiller seg ut når det gjelder drikkepress.

Undersøkelsen viser at hele 1 av 5 heller sier ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker. Dette er en økning i forhold til samme undersøkelse for to år siden.

I tillegg opplever nesten 3 av 10 i aldersgruppen det som ubehagelig å takke nei til alkohol.

Mange unge voksne synes det er ubehagelig å avstå fra alkohol. – Det har mye med fellesskapsfølelsen å gjøre, sier Hanne Backe-Hansen fra Blå Kors.

– Mange som ikke vil drikke føler de faller utenfor det sosiale fellesskapet, at de blir sett rart på og at det er veldig mye mas rundt det å takke nei, forklarer rådgiver i Blå Kors, Hanne Backe-Hansen.

Ifølge henne er det svært ulike årsaker til at folk ikke vil drikke.

– Det kan være alvorlige årsaker, som sykdom, medisiner eller rusmisbruk i familien. Men det kan også være at de rett og slett ikke har lyst, sier Backe-Hansen.

– Vi må slippe å begrunne at vi ikke drikker

Statsråd Nybø er selv avholdskvinne. Det var hun også under fadderuka i studietiden.

– Jeg drakk ikke alkohol i ungdomstiden, da det er vanlig å drikke bare for å drikke. Da jeg ble voksen og ville prøve alkohol, likte jeg det ikke. Derfor drikker jeg ikke i dag – og sånn er det med den saken, sier Nybø.

De fleste respekterer valget, sier hun, men hun må ofte «forklare seg».

– I dag oppleves det som spesielt ikke å drikke. Slik opplever også jeg det, at jeg hele tiden må forklare hvorfor jeg har tatt det valget. Jeg tenker at vi må slippe å begrunne det – ikke minst i fadderuka.