NTNU-studenter innfører «hookeforbud» i fadderuka

– Fadderbarna ser på fadderne sine som superstjerner, uten at dette er noe fadderne tenker på. Det er et asymmetrisk maktforhold som bare den ene siden er klar over, sier Gina Bjelland.

Hun er kommunikasjonsansvarlig ved fadderutvalget ved NTNU Dragvoll.

De anbefaler alle linjene på campus å innføre hookeforbudet. Hittil har to linjer så langt fulgt utvalgets råd.

ANBEFALER FORBUD: Gina Bjelland, kommunikasjonssjef i fadderutvalget på NTNU Dragvoll, anbefaler linjeforeningene å innføre et hookeforbud. Foto: Kristin Grønning / NRK

Som en følge av metoo-sakene

Eureka, linjeforeninga for Europastudier, er en av to linjer som forbyr fadderne sine å rote med fadderbarna. Også linjen for religionsvitenskap går nå i samme spor. Totalt begynner det til høsten rundt 120 nye studenter fordelt på disse to linjene.

ET PREVENTIVT TILTAK: Linjeforeningen for religionsvitenskap innfører hookeforbud for sine faddere, sier leder Martin Syslak Mjelde. Foto: PRIVAT

– Vi har ikke hatt ubehagelige situasjoner i faddergruppa tidligere, så dette er et preventivt tiltak, sier Martin Syslak Mjelde, leder for linjeforeningen til religionsvitenskap.

Mye skriverier om metoo det siste året var noe av årsaken til at linjen innfører roteforbudet. Mjelde understreker at han har tiltro til sine faddere, men at de likevel velger å være føre var.

Vil unngå kleine situasjoner

Avisa Universitas skriver at journalistikklinja ved OsloMet var først ute med å forby sex og klining mellom fadder og fadderbarn. Linja gjentar tiltaket også dette året. Bakgrunnen for at forbudet ble innført i fjor skal ha vært uønsket sjekking fra en av fadderne. Faddersjef Guro Gulstuen Nordhagen er glad for at tiltaket nå sprer seg videre.

– Fokuset i fadderuka bør være å bli kjent og få en trygg studiestart. Oppstår det søt musikk og romantikk er det bare hyggelig, men vi vil også unngå situasjoner som fører til at det er kleint å møte fadderne i etterkant av fadderuka, sier Gulstuen til NRK.

Håper fadderne holder seg i skinnet

NRK har vært i kontakt med flere linjeforeninger som har valgt å droppe Dragvoll-utvalgets råd om roteforbud. Et eventuelt forbud vil uansett være umulig å kontrollere, mener Hanne Johansen, leder for studentene på lektorutdanninga.

– Det er veldig vanskelig for faddersjefene å ettergå at noe sånt blir fulgt. Vi har nok tro på at fadderne skal holde seg i skinnet, så vi føler at et forbud er unødvendig, sier Johansen.

Heller ikke BI i Trondheim har planer om å innføre konkrete forbud for å hindre situasjoner med uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Fadderne har jo et særskilt ansvar, både overfor seg selv og fadderbarna. Vår framgangsmetode er å bevisstgjøre fadderne, med utover det så innfører vi ikke andre tiltak, sier Kine Leonardsen, faddersjef for BIS Trondheim.

Forbudt å «ligge nedover»

Faddergruppene i Trondheim er ikke de første til å innføre regler mot sex mellom egne medlemmer. Flere ungdomspartier har lansert lignende tiltak i kjølvannet av alle metoo-sakene som har preget politikken. I SU og AUF er det forbud mot å «ligge nedover» i organisasjonen, mens Unge Høyre har innført alkoholforbud på sine arrangementer.

Studenter opplever mye drikkepress

Selv om hookeforbudet ikke er utbredt, er det flere utdanningsinstitusjoner som gjør tiltak for å lette på drikkepresset som mange studenter forbinder med fadderuka.

– Vi har laget noen «fjellvettregler» for fadderne i år, som handler om at man skal drikke med måte og respektere andres grenser for alkohol humor og flørt, sier prorektor ved Universitetet i Oslo, Gro Bjørnerud Mo.

UiOs «faddervettregler» Ekspandér faktaboks Vær et godt forbilde. Vær en tjommi. Ta ansvar. Drikk med måte. Respekter andres grenser for alkohol, humor og flørt. Ta vare på gruppa di. Husk at du bare er fadder … ikke forelder, psykolog eller politi. Ha det gøy på veien!

Et hookeforbud er dog ikke vurdert innført ved UiO.

EGNE RETNINGSLINJER: Gro Bjørnerud Mo, prorektor ved UiO, forteller at universitetet har utarbeidet «fjellvettregler» for sine faddere. Foto: UiO

– Vi har tenkt annerledes nå i første omgang, og føler at reglene vi har utarbeidet sender ganske sterke signaler til faddere og studenter, sier Bjørnerud Mo.

Også ved Høgskolen Innlandet er det et økt fokus på forholdet mellom fadder og fadderbarn.

– Vi har laget klare retningslinjer for hvilke grenser fadderne ikke skal tråkke over. Hvis de krysser grensen blir fadderbåndet klippet av, og de får ikke være fadder mer, sier Gyda Nordhagen, faddersjef ved Høgskolen Innlandet.