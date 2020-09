Her råkøyrer sjåføren i 185 km/t i 60-sona: – Galskap

Tysdag i førre veke mottok politiet tipset om videoen som blei lagt ut på den populære appen TikTok.

– Eg fekk nesten vondt i magen første gong eg såg videoen. Det er livsfarleg. Det er ein leik med eige og andre sitt liv, seier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli i Værnes lensmannsdistrikt.

Det heile føregår i ei 60-sone på ein fylkesveg langs Selbustrand i Trøndelag, om lag fem mil søraust for Trondheim.

Det var Bladet.no som først skreiv om saka.

– Vi ser at det går uhyggeleg fort. Speedometeret er oppe i 185 km/t på det høgaste. Føraren kuttar svingane. Det kunne blitt ei alvorleg ulukke om det kom nokon i mot, seier han.

POLITIET: – Eg fekk nesten vondt i magen første gong eg såg videoen, seier politioverbetjent Svein Erik Gjølmesli i Værnes lensmannsdistrikt. Foto: Politiet

Saka er no under etterforsking. Politiet opplyser at det var ein mann i 20-åra frå Malvik som køyrde bilen. Dei har beslaglagt førarkoret, og mannen er sikta for brot på hastigheit og aktsemd etter Vegtrafikklova.

Føraren nektar straffskuld. Han hevdar å berre ha delt videoen vidare. Politiet festar ikkje lit til den forklaringa.

Mobilbruk bak rattet er svært vanleg

1 av 3 unge vaksne fortel at dei sjekkar Snapchat medan dei køyrer bil, ifølge ei undersøking frå Norstat.

Petter Northug vart i sommar teken for å køyre i over 200 km/t i ei 80-sone. Han har fleire gonger filma råkøyringa med mobiltelefonen sin og sendt det vidare til kompisar.

– Fartsgrensene er sett der av ein grunn, og råkøyring er å utsette seg sjølv og andre for stor risiko. Det er svært alvorleg og tankelaust når nokon i høg fart også filmar med mobilen, sa kommunikasjonssjef Ingrid Tømborg i Trygg Trafikk til NRK då.

NRK presiserer at ho kommenterte på generelt grunnlag, og ikkje om Northug spesifikt.

​​​​​Nesten halvparten av alle sjåførar mellom 18 og 29 år brukar sosiale medium bak rattet, ifølge Norstat.

SNAPCHAT: Fleire filmar og deler videoar med venner på Snapchat medan dei køyrer. Verst er ungdom mellom 18–29 år. (Illustrasjonsfoto) Foto: Stein Roar Leite / NRK

Trygg Trafikk: – Brutalt store konsekvensar

Frode Tiller Skjervø er regionleiar for Trygg Trafikk i Trøndelag. Han kallar køyringa galskap.

– Først og fremst blir eg litt matt. Det er rett og slett galskap. Konsekvensane av slik type åtferd i trafikken er så brutalt store.

– Kan du seie litt om kva krefter som er i sving dersom ein kolliderer i så høg fart?

– Det er så mykje energi at uansett kva type bil ein har i den hastigheita, er ikkje kroppen laga for påkjenninga ved ein eventuell bråstopp. Vekta på personen aukar så mykje at det er så godt som umogleg å overleve ein slik kollisjon, forklarar han.

Regionleiaren meiner det må ei haldningsendring til.

TRYGG TRAFIKK: – Det går så fort at føraren ikkje hadde hatt noko sjanse til å reagere om det kom nokon i mot. Det hadde vore ei potensiell dødsulukke, seier regionleiar Frode Tiller Skjervø i Trygg Trafikk i Trøndelag om råkøyringa. Foto: Tariq Alisubh/NRK

– Vi jobbar kvar dag for å påverke folk sine haldningar og åtferd i trafikken. Denne personen viser det mest ekstreme. Alle kan bidra til å påverke andre til å ta til fornuft og tenke konsekvensar.

Verken politiet eller Trygg Trafikk vil spekulere i om råkøyringa til Northug påverkar.

– Eg håpar og trur at dei aller fleste ikkje blir påverka av videoar i sosiale medium som viser råkøyring. Det er sjølvsagt enkelte som kan ha blitt trigga og vil prøve det same. For å nå desse personane må vi samarbeide alle saman, seier Tiller Skjervø.

Vil skape engasjement rundt trafikksikkerheit

Politiet i Værnesregionen publiserte eit innlegg på Facebook etter tipset om råkøyringa.

– Grunnen til det er at vi ynskjer å skape eit engasjement og litt diskusjon ute i lokalsamfunnet vårt, seier Gjølmesli.

Tirsdag denne uken mottok vi et tips angående et videoklipp lagt ut på TikTok som viste en kjøretur i stor hastighet i... Publisert av Politiet i Værnesregionen Fredag 4. september 2020

Han meiner trafikksikkerheit bør bli eit tema på dagleg basis.

– Når eg les kommentarfeltet under innlegget på Facebook-sida vår, ser ein at engasjementet er der. Det er det ikkje noko tvil om, fastslår han og held fram:

– Det er godt å kunne konstatere at dei aller fleste synest dette er hårreisande og tek avstand frå slik køyring.