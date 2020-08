Petter Northug innrømmer å ha kjørt i over 200 km/t i 80-sone

Vil støtte Northug

Norges Skiforbund har kommet med en pressemelding etter Northugs presseseanse.

«Informasjonen som fremkom der, blir en del av Skiforbundets vurderinger videre når det gjelder en beslutning om samarbeidet med Northug AS skal fortsette. Skiforbundet vil bruke den tiden som er nødvendig før en beslutning om videre samarbeid blir tatt, og ønsker ikke å si noe om disse vurderingene på nåværende tidspunkt».



«Skiforbundet er glad for at Petter Northug sier at han innser alvoret i det som har skjedd og ønsker å få profesjonell hjelp. Det er viktig å understreke at Skiforbundet ønsker å gi Northug all den støtte og hjelp han trenger, uavhengig av beslutningen knyttet til det kommersielle samarbeidet», skriver de videre.