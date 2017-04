Helland håper Viking-fansen kjenner sin besøkelsestid

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Ja, jeg håper selvsagt at folk møter opp på kamp. Det vil gjøre underverker for økonomien til Viking, sier Helland.

Stavanger-klubben er det eneste laget i eliteserien som står med null poeng etter tre kamper. Men det er ikke der Viking har de største utfordringene. Klubben har lidd kraftig som følge av nedgangstidene i norsk økonomi. Et underskudd på 18,7 millioner kroner ble fasiten for 2016. Kostnader er blitt kuttet, ansatte sagt opp, og lønninger er blitt redusert.

Tror det snur

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen mener Viking befinner seg i grenseland med tanke på hvor mye en norsk toppklubb kan tåle av nedskjæringer før en havner i virkelig trøbbel.

– De sliter tøft med rammene rundt. Jeg tror det er viktig at de rundt klubben er med og tar i et tak nå. Viking er en klubb vi trenger i eliteserien, sier han.

Ingebrigtsen føler seg sikker på at Stavanger-klubben kommer til å riste av seg den poengfattige sesonginnledningen, og at de snart vil gjøre et byks oppover på tabellen.

– Det både tror og håper jeg. Men jeg håper ikke det snur mot oss, smiler han.

– De har ikke gjort det så dårlig. De er uheldige som ikke får med seg noe mot Vålerenga. Mot Tromsø er de det beste laget, men greier ikke å score. Og så gir de bort et mål på tampen, sier Rosenborg-treneren.

– Pleier å være severdige kamper

Han tror på en tøff batalje mandag kveld.

– Det er alltid tøft å komme til Stavanger. Men vi gleder oss. Nå er eliteserien skikkelig i gang, og nå kommer matchene tett som bare det. Det er moro, sier Ingebrigtsen.

Pål André Helland tror på tre poeng hjem til Trondheim hvis laget yter maks.

– Det er ni dager siden forrige kamp, det bør være friske bein som går utpå der. Jeg gleder meg, det pleier å være severdige kamper mellom Rosenborg og Viking, sier han.

– Er du overrasket over at Viking ligger på jumboplass?

– Jeg leser ikke tabell etter tre serierunder. Man kan ha både flaks og uflaks i tre kamper, sier Helland.

– Det eneste jeg er sikker på, er at vi kommer til å ligge øverst. Under oss kommer det til å være store forandringer, smiler han.