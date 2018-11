Hedret kameratene etter flystyrt: Fløy samme rute

– Fokuset vårt nå er at vi må ta vare på hverandre, forteller Thor André Weiset, flyklubbleder i Værnes flyklubb.

Flykompisene er i sorg etter at Espen Andreas Holdnes Hoff (54) og Stig Harald Hoff (59) omkom da et småfly styrtet i Meråker i Trøndelag onsdag ettermiddag.

Fredag mintes klubben de to omkomne.

Fløy i formasjon

Fire fly med medlemmer fra Værnes flyklubb fløy i formasjon og landet på Øian flyplass – cirka 700 meter fra ulykkesstedet for å være med på minnemarkering for de to brødrene. På enden av den 600 meter lange flystripa la kompisene igjen blomster og tente lys for kollegaene.

– Det er fint å kunne fly opp hit sammen. Ulykken har jo påvirket hele miljøet, sier Weiseth.

Fire fly fra Værnes flyklubb fløy inn til minnemarkering for brødrene Espen og Stig Hoff, som omkom i ulykken onsdag. Foto: roger myren / nrk

Sikkerhetskurs dagen før ulykken

Dagen før flystyrten arrangerte klubben en medlemskveld, der de blant annet hadde flysikkerhet på programmet.

Nestleder i Værnes flyklubb, Stig Arve Haugen, forteller at klubben er i sorg etter at flykameratene deres omkom i ulykken onsdag ettermiddag. Foto: rOGER mYREN / NRK

– Espen og Stig deltok aktivt i diskusjonen og kom med gode forslag. Da vi var ferdig takket de for et godt møte og dro. Det er veldig rart å si farvel til de sent på tirsdagen, for så å oppleve få timer senere at de var gått bort, sier Stig Arve Haugen, nestleder i Værnes flyklubb.

Leteaksjonen i Meråker ble satt i gang etter at et småfly av typen Vans Aircraft RV-6 utløste nødsignal onsdag ettermiddag. Halvannen time senere ble flyet funnet i et skogholt en snau kilometer fra Øian flyplass sørøst for Meråker sentrum.

Vraket ble fraktet med helikopter ut av skogen og til en nærliggende skogsvei. Like før klokken 15.30 – nesten et døgn etter styrten – ble de omkomne hentet ut av vraket

– Vi blir ikke redd for å fly etter en slik hendelse, da kunne vi ikke hatt denne hobbyen. Men vi tenker nok litt ekstra på sikkerheten etter det som har skjedd, forteller Haugen.

På enden av den 600 meter lange flystripa la kompisene igjen blomster for de to brødrene som omkom i flyulykken. Foto: roger myren / nrk

– En erfaren pilot

Lensmann i Stjørdal, Kjetil Ravlo, forteller til NRK at det trolig var Espen Andreas Holdnes Hoff som var pilot på flyet.

– Espen var en erfaren og dyktig flyger som tok sikkerhet og det å være flyger på alvor, forteller Weiset.

Brødrene som omkom i den tragiske ulykken hadde begge familie. Espen Andreas Holdnes Hoff etterlater seg kone og tre barn. Broren Stig Harald Hoff etterlater seg tre barn.

– Vi har et sterkt fellesskap i klubben. Vi må ta vare på hverandre, men tankene går først og fremst til familie og pårørende, sier Weiset.