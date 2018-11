Leteaksjonen i Meråker i Trøndelag ble satt i gang etter at et småfly utløste nødsignal onsdag ettermiddag. Halvannen time senere ble flyet funnet i et tett skogholt en snau kilometer fra Øian gård og flyplass sørøst for Meråker sentrum i Trøndelag.

De to om bord ble raskt konstatert omkomne. Torsdag formiddag er de to fortsatt ikke hentet ut av flyvraket.

– Slik flyet ligger, er det ikke enkelt å ta dem ut. Det er tett med skog rundt flyvraket, forklarer innsatsleder i Trøndelag politidistrikt, Karl Småland.

Vil snakke med folk som har informasjon

Politiet har i hele natt hatt vakthold ved åstedet. For å ta ut de omkomne, må flyet løftes og flyttes. Det vil ødelegge for krimtekniske undersøkelser, forklarer Småland.

– Tre krimteknikere er i gang med arbeid på stedet. I tillegg er tre ansatte fra Havarikommisjonen på vei. Det første vi skal gjøre, er å legge en fremdriftsplan for videre arbeid.

En kontaktperson hos politiet tar vare på de pårørende. Foreløpig vil de ikke gå ut med navn, kjønn eller alder på de omkomne.

Politiet ønsker nå kontakt med folk som kan ha informasjon som kan ha betydning for saken. Har du informasjon, ber politiet deg ta kontakt på 73489400 frem til klokken 15.30, og på 02800 etter det.

Skal ha øvd på landinger

Eirik Øian eier Øian gård og flyplass. Værnes flyklubb har avtale om å bruke den 600 meter lange gress-stripa.

Ifølge Øian skal de to om bord ha øvd på landinger onsdag ettermiddag, før de utløste nødsignalet.

Da Øian hørte om ulykken onsdag ettermiddag, hastet han hjem fra jobb. Han håpet i det lengste at flyet ville bli funnet med de to om bord i live.

– Det er fryktelig ubehagelig og tragisk hele greia. Det er uvirkelig. Dette er folk fra Værnes flyklubb, og jeg vet godt hvem de er, sier Øian.

Han er selv medlem av flyklubben, og i gang med å ta flysertifikat der.

Nabo kjente parafinlukt

NRK har vært i kontakt med dem som bor nærmest ulykkesstedet.

En av naboene kjente parafinlukt onsdag ettermiddag, uten å tenke videre over det. Hun hørte ikke smell.

En annen nabo var hjemme på tidspunktet flyet styrtet. Han stusser over at ikke hørte motorlyd eller smell i forbindelse med styrten, da han bor bare et par hundre meter unna ulykkesstedet.

Flymiljøet er sterkt berørt

– Det første som gikk gjennom hodet mitt da jeg hørte om nødsignalet, var om vi kunne bidra i letearbeidet. Deretter gikk tankene til dem i flyet og deres familier, sier Tor André Weiseth.

Han er leder i Værnes flyklubb, hvor de to omkomne var tilknyttet. Onsdag kveld åpnet de lokalene sine og inviterte medlemmene for en prat og en kopp kaffe.

– Det ble en fin samling. Det verste i en slik situasjon, er å sitte alene og spekulere. Miljøet er såpass lite. Vi alle har tilknytning til hverandre. Nå skal vi ta vare på og støtte hverandre, slik vi gjorde i går. Det varmet.

– Alle tar sikkerhet på største alvor

Flyklubblederen og hobbyflygeren vil ikke gå i detalj på om de to omkomne var erfarne flygere, eller hvorvidt begge hadde sertifikat. Det han imidlertid vil understreke, er at alle i flyklubben tar sikkerhet på største alvor:

– Sikkerhet er alltid i høysetet når en har en slik hobby.

Det er blant annet strenge krav til flygerutdanning. Alle må gjennomføre medisinske tester og avlegge praktiske og teoretiske prøver.

– Ikke alle klarer å gjennomføre prøvene – de er veldig tøffe, forklarer Weiseth.

I tillegg må de holde flysertifikatet oppdatert ved jevnlig flyging.