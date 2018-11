Småfly med to personer savnet i Meråker

– Vi har to helikoptre i lufta som driver søk, sier operasjonsleder Stig Roger Olsen til NRK.

Han utelukker ikke at det kan være snakk om flystyrt.

Nødsignalet ble utløst onsdag ettermiddag like etter klokken 16. Det er snakk om et privateid fly med en motor, som er hjemmehørende på Værnes.

Søket er fokusert i området rundt flystripa i Meråker i Trøndelag, som ligger cirka fem kilometer øst for Meråker sentrum. Det er etablert et hovedkvarter for søket.

– Helikoptrene flyr i lav høyde over området, sier et øyenvitne til NRK.

Frivillige bidrar med søk på bakken.

To personer om bord

Hovedredningssentralen i Sør-Norge mottok nødsignalet.

– To personer skal ha vært om bord. Det har vi fått bekreftet fra noen som har kjennskap til flyet, sier redningsleder ved Hovedredningssentralen, Kjetil Hagen.

Politiet, militæret, HRS og frivillige bidrar i søket etter et småfly. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Han kan ikke uttale seg om de to er erfarne piloter.

– Det er selvsagt mulig at det kan være snakk om en flystyrt, men jeg ønsker ikke å spekulere i hva som har skjedd.

Han påpeker at nødsignaler i noen tilfeller utløses ved tekniske feil eller ved at noen kommer borti.

Skogsterreng rundt landingsstripa

Flyet skal ha tatt av fra Værnes. Det er uklart om flyet skal ha forsøkt å lande på flystripa i Meråker. Denne flystripa er en gress-stripe på 600 meter, som ligger i skogsterreng. Den er kun utstyrt for dagslysflyging, forklarer Tor André Weiseth, leder i Værnes flyklubb:

– Det er skogsterreng rundt flystripa, og ikke gode muligheter for å lande utenfor stripa. Dette er et fly som har evne til å fly ganske sakte, så jeg vet at en styrt i skogen kan være mulig å overleve.