Granskingen av Boeing skjer tre år etter at alle 737-Max8 fly fikk flynekt i nesten to år. Det skjedde etter en flystyrt i Indonesia i 2018 og i Etiopia i 2019.

– Profitt framfor sikkerhet

Advokaten for pårørende til passasjerer som døde i flystyrten i 2019, Robert Clifford, mener flyprodusenten igjen prioriterer profitt før sikkerhet, skriver Associated Press.

Clifford mener at hendelsen sist fredag da en plombert flydør løsnet og falt av et fly i lufta, fører til nye kritiske spørsmål.

Luftfartsadvokat Robert Clifford. Foto: NAM Y HUH / AP

Han mener det er grunn til å spørre om luftfartsmyndighetene i USA var for raske med å gi Boeing grønt lys til å sende sine Max fly i lufta etter de store ulykkene i 2018 og 2019.

– Dette er et firma som representerte en gullstandard når det gjelder ingeniørkunst. Nå er det et selskap helt på bunn når det gjelder standard, sier advokaten.

Robert Clifford har spesialisert seg innen saker relatert til amerikansk luftfart.

Del av skroget funnet i hage

En del av flyskroget løsnet sju minutter etter at et nytt Boeing Max9 fly tok av fra flyplassen i Portland i delstaten Oregon i USA sist fredag.

Hendelsen etterlot et gapende hull i flyet. Det returnerte og nødlandet, og verken passasjerer eller besetningsmedlemmer kom til skade i den dramatiske hendelsen.

Hull i flyskroget på flight 1282. Ingen passasjerer ble alvorlig skadd. Foto: Elizabeth Le / AP

Det var en lærer som fant delen i sin hage i Portland, opplyste leder Jennifer Homendy i den føderale transportmyndigheten NTSB på en pressekonferanse søndag kveld.

Delen er et slags panel som ble brukt til å plugge igjen en nødutgang som ikke var i bruk på flyet fra Alaska Airlines, skriver NTB.

Det varierer hvor mange nødutganger flyselskaper er pålagt å bruke etter hvor mange seter de har om bord. Derfor er det ganske vanlig å plugge igjen nødutganger som ikke benyttes.

Les også: Les også Plutselig så passasjerene nattehimmelen gjennom flyskroget

Varslet om trykkfeil

Det aktuelle flyet regnes som helt nytt. Jomfruturen ble gjennomført i november og flyet har kun gjennomført 145 flyvninger, skriver Associated Press.

Pilotene på flyet ble tre ganger varslet om trykkfeil i flyet. Varslene kom 7. desember, 3. januar og 4. januar, ifølge Homendy.

Alaska Airlines reagerte på varslene med å ikke bruke flyet over lange strekninger over havområder. En avgang til Hawaii ble erstattet av en annen flytype, skriver BBC.

Selskapet har satt alle sine 67 Max9 fly på bakken.

Det er ikke klart om det er noen sammenheng mellom at varsellampene lyste og hendelsen der trykket falt raskt.

Alaska Airlines har satt alle sine Boeing 737Max9 fly på bakken. Arkivbilde. Foto: DANIEL SLIM / AFP

En rekke flyselskap har måttet sette sine Boeing 737 Max 9-fly på bakken for å gjennomføre en pålagt inspeksjon etter hendelsen med flyet fra Alaska Airlines.

Les også: Les også Ansatte i ulykkesrammede Boeing fleipet om sikkerhet

Boeings aksje faller

Boeings toppsjef Dave Calhoun opplyste søndag at håndteringen av saken «er og må være» selskapets fokus.

– Når en så alvorlig hendelse skjer, er det kritisk viktig for oss å jobbe åpent med våre kunder og reguleringsmyndigheter for å forstå og ta tak i årsaken til hendelsen og å sørge for at det ikke skjer igjen, skriver Calhoun.

Boeings aksje faller kraftig etter hendelsen. Sammenlignet med fredagens handelsslutt i New York er aksjen ned 7,5 prosent.

Ulykkene kostet Boeing dyrt

Boeing fikk massiv kritikk etter flystyrtene i 2018 og 2019.

Selskapet ble anklaget for å ha bygget om og modernisert den klassiske 737-modellen på rekordtid på grunn av konkurransen fra europeiske Airbus.

Pårørende til døde i 737 Max8 ulykken i 2019 demonstrerer før en høring i Fort Worth, Texas 23. januar, 2023. Foto: LM Otero / AP

Boeing ble beskyldt for å ha tatt snarveier. Boeing ble tvunget av det amerikanske luftfartstilsynet FAA til å sette alle 737Max8 fly på bakken i nærmere to år mens granskingen pågikk.

Boeing har estimert kostnadene etter de to ulykkene til 20 milliarder amerikanske dollar.

Associated Press skriver at Boeing har inngått forlik med de fleste av familiene til passasjerer som døde i flystyrtene i Indonesia og Etiopia i 2018 og 2019.