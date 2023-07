– Det ser ut til å være en grundig dom. Vi har nådd fram på vesentlige punkter, sier advokat Arild Paulsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Han representerer folk som bor rundt kampflybasen på Ørlandet i Trøndelag.

Over to hundre grunneiere rundt flybasen gikk til sak mot staten.

De mener eiendommene deres er blitt påført en ulempe, og at husene har fått forringet verdi etter at de nye F-35-jagerflyene kom til basen.

Dette handler i all hovedsak om støy.

De viser blant annet til naboloven og at man ikke skal påføre naboeiendom urimelig eller unødvendig ulempe.

Nå har Trøndelag tingrett slått fast at mange av de støyberørte har krav på erstatninger.

Halvparten av de utvalgte får

Rettsaken gikk i fire uker i april.

I og med at saken berører såpass mange hus og folk ble 16 eiendommer plukket ut til å representere grunneierne.

Dette var ti vanlige eiendommer og seks landbrukseiendommer.

I dommen fra tingretten har fem av ti eiere av vanlige eiendommer fått ganske store beløp i erstatning. Dette gjelder de med mest støyforverring.

Halvparten har ikke fått.

– Retten har under tvil vurdert at det ikke er grunnlag for erstatning for disse, sier advokat Paulsen.

Her gjør senioringeniør hos Forsvarsbygg, Hege Aamodt, støymåling under en takeoff på Ørlandet i april. Retten var flere dager på befaring på eiendommene rundt basen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Kravene lå på rundt 700.000–800.000 kroner per eiendom i snitt.

I erstatningene som er tilkjent fra tingretten er det store individuelle forskjeller på beløpene. Det er beløp alt fra 500.000 til tre millioner kroner.

Av de seks landbrukseiendommene som representerte gårdsbruk under rettssaken, har tre fått erstatning.

– Vi er selvfølgelig fornøyd med at en god del har fått medhold. Nå vil vi se nærmere på rettens begrunnelse, sier advokat Svein Aalling i Advokatfirmaet Seland | Rödl & Partner AS.

Saken handler om at det er blitt mer støy på Ørlandet etter at de nye kampflyene kom. Her tar F-35 av på Ørlandet under øvelsen Arctic Challenge tidligere i år. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Avgjørelsen for de 16 utvalgte eiendommene vil kunne legges til grunn for håndteringen av de rundt 190 andre eiendommene som er berørt av støyen.

– Vi har i dag mottatt dommen, og har merket oss domsslutningen som frifinner staten fullt ut for kravene fra åtte av de 16 saksøkerne, og idømmer delvis erstatning til de øvrige åtte. Vi ser at vi langt på vei gis medhold i våre rettslige anførsler, sier advokat Håvard H. Holdø hos Regjeringsadvokaten.

Regjeringsadvokaten har saken for Forsvarsbygg og er ikke enig i at åtte skal tilkjennes erstatning.

– Det er fortsatt vårt syn at det verken foreligger rettslige eller faktiske holdepunkter for erstatning i denne saken, noe som vi mener også bevisførselen under hovedforhandlingen underbygget, sier Holdø.

For tidlig å si om noen anker

Et sentralt spørsmål under rettssaken har vært om flystøyen på Ørlandet er blitt som forventet.

Et av statens argumenter mot grunneierne, er at det har vært militær base i området over lang tid.

Tidligere var jagerfly i Norge fordelt mellom flere flybaser. Nå har flesteparten av landets nye kampfly F-35 hovedbase her på Ørlandet på Fosen i Trøndelag. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Da bør det ligge i kortene at det vil være bråk fra jagerfly, mener de.

Grunneierne har vist til at det har vært umulig for folk å forutse hvordan støyen vil bli. Blant annet fordi Norge aldri tidligere har hatt F-35, og at det er helt nytt at landet samler såpass mange jagerfly på ett sted.

Ørland er bygd opp som hovedbase for kampflyene F-35.

– Vi vil nå gjennomgå den over hundre sider lange dommen nærmere, og gi vår anbefaling til Forsvarsdepartementet, som vil ta den endelige beslutningen om dommen skal ankes overfor de åtte som er tilkjent delvis erstatning, sier Holdø.

– Vi skal lese dommen grundig og vurdere hva vil gjør med tanke på dem som ikke har fått erstating – om det er grunnlag for å anke for dem som ikke har nådd fram, sier Paulsen.

Partene har frist til 15. september med å anke dommen.

Det fullstendige støybildet i 2025

Norge har gått til innkjøp av 52 nye jagerfly av typen F-35.

Så langt har 40 av de nye jagerflyene kommet til Norge.

Det vil være først i 2025 at alle vil være i drift, og at innbyggerne på Ørlandet vil få kjenne på den reelle aktiviteten som skal bli med flyene.