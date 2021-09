22. september er verdens bilfri dag, derfor ønsket jernbaneoperatøren SJ å gjøre ekstra stas på kundene sine. De lokket med gratis billetter på strekningen mellom Steinkjer og Levanger.

Dette er en populær rute for pendlere. Dagens kampanje kunne spare de reisende for drøye 230 kroner, for en tur/retur-billett - om de hadde fått med seg tilbudet.

Problemet var bare at svært få av kundene hadde fått med seg nyheten om gratiskampanjen og dermed kjøpte billetter som vanlig.

Nesten ingen på stasjonen visste om gratiskampanjen

– Dette hadde jeg ingen anelse om, sier Kjersti Tommelstad.

SV-politikeren fra Namsos hadde søkt opp og kjøpt billett med telefonen sin som vanlig. Hun er på tur til Værnes, og kunne sluppet unna med vesentlig billigere billett akkurat i dag.

KUNNE SPART ET PAR HUNDRE: –Det kom opp vanlige priser da jeg søkte opp billett i appen, sier Kjersti Tommelstad. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Og hun er ikke den eneste: En rask rundspørring NRK gjør blant passasjerene ved Steinkjer stasjon viser at gratiskampanjen i dag er ukjent for de fleste av dem.

– Det står ikke noe om gratis billetter ved automaten heller, sier Tommelstad.

Verdens bilfri dag Ekspandér faktaboks Arrangeres årlig den 22. september

Starta som en grasrotbevegelse i flere europeiske byer

Del av «European Mobility Week»

Arrangert internasjonalt første gang i 1999

Arrangert på samme dato flere steder i verden siden 2000 Kilde: Wikipedia.

Reiser vanligvis med bussen

Tove Beate Myhre jobber på sykehuset Levanger og velger å reise de fire milene derfra til Steinkjer kollektivt hver dag.

Vanligvis reiser hun med buss. Det koster en tredjedel av prisen for å reise med tog - bortsett fra i dag.

Myhre er en av de få som hadde fått med seg at det var gratis å reise i dag, og er glad for det. Hun ble tipset av en venninne som hadde hørt de lokale nyhetssendingene på radio.

– Jeg er glad jeg ble tipset. Nå har jeg tatt turen hit til stasjonen for å se om det virkelig er sant at toget til Levanger er gratis i dag, sier Myhre.

TRØNDERBANEN: Det er svenske SJ som kjører persontogene på Trønderbanen. Onsdag hadde de invitert til gratistur, som nesten ingen visste om. Foto: Tariq Alisubh / NRK

SJ beklager dårlig informasjon

Markeds- og kommunikasjonssjef i SJ Norge, Hilde Lyng, fikk i løpet av formiddagen tilbakemelding på at en del togpassasjerer hadde kjøpt billett, uten å vite at toget egentlig var gratis.

– Dersom noen har betalt for en reise mellom Steinkjer og Levanger i dag, så skal de få pengene tilbake.

FÅR PENGENE TILBAKE: – Det var en del passasjerer som ikke visste om gratiskampanjen, sier Hilde Lyng, markeds- og kommunikasjonssjef i SJ Norge. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Selskapet ønsker å komme med flere lignende tiltak i framtida. De beklager at de ikke har informert nok.

– Det kan jo hende at noen av konduktørene av gammel vane har spurt etter billett. Det er jo det de til vanlig gjør mange ganger om dagen.