Ville ikke være med da statsråden lanserte nytt hybridtog

Det var en stolt Knut Arild Hareide (KrF) som klippet den røde snora foran døren til det første nye «bimodale» toget som skal gå på Trønder- og Rørosbanen.

– Det er en glede å foreta en historisk begivenhet. Nå åpner vi det første bimodale persontoget i Norge, sa Knut Arild Hareide. Deretter gikk han og de andre inviterte gjestene om bord på hybridtoget. Den første turen gikk fra Trondheim S til Hell stasjon.

STOLTE: Cecilie Gilhuus Jørve, produktansvarlig i SJ Norge (t.v.) og Karin Kirsti Bakklund Bjørkhaug, gruppeleder for KrF i fylkestinget i Trøndelag. Foto: Morten Andersen / NRK

Første i Norge

Togene er de første av sitt slag i Norge. De er bygget som et elektrisk tog, men har i tillegg fire dieselmotorer som kan generere strøm når toget kjører på strekninger som ikke er elektrifisert.

– Vi er utrolig glade for at de nye togene nå er ankommet Norge, og vi gleder oss til å sette de i trafikk, sier konstituert administrerende direktør i SJ Norge, Lena Angela Nesteby. Det er SJ som drifter jernbanestrekningene i Trøndelag.

14 nye togsett skal settes inn på Trønder- og Rørosbanen i løpet av 2022. De første allerede i høst. De er 112 meter lange og dobler kapasiteten sammenligna med de togene som er i bruk i dag. Trådløst nett, aircondition og universell utforming skal gjøre reisen bedre.

STOR KAPASITET: De nye togene har plass til nesten dobbelt så mange passasjerer som dagens tog. Foto: Morten Andersen / NRK

Ville ikke være med på åpningsturen

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) i Trøndelag var også invitert til dagens test med det nye hybridtoget, men valgte å ikke møte opp. I stedet fyrer han av en bredside mot hele satsingen.

– Dette er norsk jernbanehistories største politiske mageplask, sier Sandvik.

Han mener at istedenfor å spise kake, bortforklare, somle og drive innkjøp av tog som få andre bruker, burde man elektrifisert hele Trønderbanen. Slik regjeringspartiene garanterte de ville gjøre for fire år siden.

Ifølge Sandvik og Arbeiderpartiet kunne det vært mulig å få kjøpt langt billigere helelektriske tog. For eksempel de som byttes ut på Østlandet nå. Ifølge han koster togsatsingen i Trøndelag 5,5 milliarder kroner. Penger man kunne fått mye mer for.

– Det blir garantert bedre kapasitet og komfort på de nye togene. Det skulle bare mangle til den prisen, sier Tore O. Sandvik.

KRITISK: Fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik (Ap) mener pengene heller burde vært brukt til å elektrifisere lengre togstrekninger og kjøpe billigere eltog. Foto: Morten Andersen

Ikke enig

– Det tar tid med den forandringen vi skal igjennom. Jeg er veldig glad for at vi får disse togene som reduserer CO₂-utslippene per passasjer med 30 prosent, sier samferdselsministeren.

– Det forutsetter jo at togene er tilnærma fulle. Kjører. du halvfulle tog vil utslippene bli høyere?

– Ja, men vi vet at dette er et steg i riktig retning. Så skal vi og elektrifisere. Vi jobber med det.