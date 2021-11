Byggenæringa tar opp miljøkampen – her henter Andreas gratis gipsplater

Oppvarming Verden + 1°C CO₂ i atmosfæren Verden + 0,6 % Les mer om klima

For Andreas Arntsen passet det perfekt med 40 gipsplater uten kostnad.

Han er i ferd med å pusse opp huset sitt, og er travelt opptatt med å lempe gipsplatene på hengeren.

– Dette med gjenbruk av byggematerialer er jo bare helt genialt. Nå har jeg plater til både soverom og stua.

For byggenæringen i Norge vil bidra til miljøkampen.

Fullt brukbare byggematerialer kan brukes på nytt. Og det er mye bedre og smartere enn å kaste det på søppelfyllinga.

– Det kastes enorme mengder med full brukbare materialer når store bygg blir rehabilitert. Det vil vi gjøre noe med, sier daglig leder Øyvind Barland i namsosfirmaet Birger Pedersen AS.

De bygger om et fire etasjers bygg, og tonnevis med brukbare byggematerialer skal bort.

GIR BORT MATERIALER: Øyvind Barland (til venstre) og Thomas Hasvåg gir bort både byggplater, isolasjon og dører i Namsos. Foto: Espen Sandmo / NRK

Startet gjenbrukstorg

Derfor har firmaet startet et gjenbrukstorg, og her kan folk hente forskjellige typer byggematerialer.

– Vi vil ikke bare møte dagens miljøkrav, men vi vil være frampå og systematisere arbeidet med klima, gjenbruk og miljø, sier Thomas Hasvåg.

Det var han som fikk ideen til gjenbrukstorget, og responsen har vært god.

– Ja, vi opplever stor interesse fra folk som vil hente ei dør, noen gipsplater, isolasjon, skap og hyller. De kan brukes igjen i garasjer og andre bygg, fortsetter Barland.

Leder Anja Bakken Riise i miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender gleder seg over endringene som skjer i Namsos og i byggenæringen ellers.

HAR HÅP: Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender mener forbruket må ned, og håper byggenæringen gjør mer for å bidra til det. Foto: Terese Samuelsen

– Et skritt i riktig retning

– Dette er absolutt et skritt i riktig retning. Forbruket vårt må ned, og vi må holde ressurser i omløp mye lengre enn det vi har gjort til nå. Her er byggebransjen en veldig viktig aktør, mener Riise.

Hun mener firmaet i Namsos og andre entreprenører gjør en viktig jobb for miljøet ved at materialer kan brukes på nytt igjen.

– Produksjon av byggevarer bidrar til store utslipp. Holdnings- og rutineendringer knyttet til gjenbruk i byggebransjen er kjempeviktig. For å få en felles forståelse for hva som er målene våre for alle aktører i bransjen. Vi er nødt til å gå fra å bygge med nye materialer, til å ta vare på det vi har. For å få til det må vi ha tilgang på gjenbruksmaterialer, men vi trenger også nye metoder for standardisering, mener Riise.

Flere tenker ombruk

Rundt om i Norge jobber flere i byggenæringen med ombruk av materialer. Blant annet ved Resirqel i Oslo. Der omsettes overskuddsvarer fra byggeplasser, og byggevarer som demonteres fra tidligere prosjekter

– Vi ser at interessen for ombruk av byggevarer har økt betraktelig de siste par årene, og at det kommer nye aktører på markedet som samler inn byggevarer som har vært brukt og selger disse videre. Og som i Namsos der etablerte aktører lager gjenbrukstorg, sier Trine Dyrstad Pettersen. Hun er teknisk sjef i Byggevareindustriens forening i Norge.

Hun mener ombruk av byggevarer fører til mindre bruk av ressurser.

– Det er godt for miljøet, og fører til reduserte klimagassutslipp siden ombruk av byggevarer erstatter produksjon av nye varer, forteller Pettersen.

FORNØYD: Trine Dyrstad Pettersen i Byggevareindustriens forening er fornøyd med at flere vil bruke byggematerialene om igjen. Foto: privat

Men det er strenge regler knyttet til å bruke byggematerialer om igjen. Alt som skal selges eller gis bort, må nemlig tilfredsstille bestemte krav til dokumentasjon. Men nå som miljø og gjenbruk er blitt mer i fokus, blir trolig regelverket forenklet.

– Denne forskriften er derfor akkurat nå på høring fra Direktoratet for byggkvalitet. Målet er å gjøre omsetning av ombrukte byggevarer enklere, opplyser Trine Dyrstad Pettersen.

Det offentlige må gå foran

Men Framtiden i våre hender mener det offentlige i større grad må gå foran, og oppfordre folk til å bruke byggematerialer om igjen.

– De må vise hvordan vi kan normalisere ombruk i sine egne byggeprosjekter. De offentlige utslippene relatert til bygg er enorme. Staten, kommunene og fylkeskommunene må gå foran som et godt eksempel.

– Kan dette være noe også for andre bransjer?

– Absolutt. Skal vi skape nye, grønne arbeidsplasser er dette en veldig god vei å gå. Vi ser også lignende tiltak i elektronikkbransjen, som har utviklet en garantiordning for restaurert elektronikkavfall, sier Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender.

STOR JOBB: Flere tonn med byggematerialer blir tatt ut under arbeidet med å bygge om Forsikringsgården i Namsos. Foto: Espen Sandmo / NRK

Stor pågang

I Namsos er det daglig folk innom gjenbrukstorget for å sre seg gratis dører, plater og isolasjon til mindre og private byggeprosjekter.

– Jeg tror vi bare har sett starten på dette. I tidligere tider var det helt vanlig å bruke materialene om igjen. Den tida tror jeg kommer tilbake. Det ser vi allerede på etterspørselen her i Namsos. Dette blir viktig for firmaet vårt framover, og vi skal bli stadig bedre på det, lover daglig leder Øyvind Barland.

– Ja, flere byggefirmaer burde gjort det samme. Det kastes utrolig store mengder med materialer som fint kan brukes på nytt igjen, mener Andreas Arntsen før han kjører hjem med tilhengeren full av gratis gipsplater.