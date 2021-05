Fredrik fikk tiur på hodet: – Unikt at noe sånt blir filmet!

– Den kan hakke deg i nakken eller håret. I verste fall tar den øyet ditt.

Det er tanker som går gjennom hodet på Fredrik Vollan Østerlie dager etter at han fikk et helt spesielt møte med en tiur i Trøndelag.

Han og kjæresten fikk tips om at det pågikk tiurleik. Den friluftsinteresserte trønderen tok dermed turen for å se om han fant tiuren.

– Jeg parkerte bilen og gikk mot myra. Da så jeg tydelige spor.

Fredrik fikk et nært møte med tiuren

Agressiv tiur

Fredrik finner ikke tiuren og er i ferd med å gi opp. Men har snur seg en siste gang for å se om den plutselig dukker opp.

– Så satt han i lia. Da kom han nærmere og nærmere og den fløy etter meg.

Han angriper. Både mot han og mot sitteunderlaget de har med seg.

Tiuren vil sloss, men det vil ikke Fredrik. Så han setter seg ned og får tiuren plutselig på hodet.

– Når den kom på hodet, var han sjefen. Da hadde han ikke behov for å hakke noe mer.

Tiurleik Ekspandér faktaboks En tiurleik er en samlingsplass der tiurene oppholder seg om våren for å kappes om røyenes gunst. Gutta står på utstilling, mens damene velger den de tror vil egne seg best til å føre genene videre.

Som regel velger røyene den samme tiuren, og en tiur kan ha opptil 20 røyer rundt seg før han begynner å pare seg med dem.

De fleste tiurleiker befinner seg i relativt åpen furu- og barblandingsskog, og er spredd ut i skoglandskapet med 1-2 km avstand. I grandominerte skogområder kan leikene også befinne seg i ren granskog.

Leikene er som oftest i gammel skog, men i enkelte tilfeller etableres nye tiurleiker i yngre skog.

Spillaktiviteten starter gjerne i slutten av mars, men det hender at tiurene også spiller midt på vinteren.

Høneuka, tida da røyene oppsøker leikene for å bli paret, er gjerne i slutten av april på Østlandet og i de første to ukene av mai lenger nord i landet. (Kilde:Villmarksliv)

Tiurleik

– Det er jo helt uvanlig. Det er ganske unikt at noe sånt blir filmet.

Det sier generalsektær i Norsk Ornitologisk Forening, Kjetil Aadne Solbakken.

Han forklarer at det nå er paringstid for tiuren. Dette blir også kalt for tiurleik.

– Tiuren er full av hormoner og det er det som utløser denne oppførselen. Man hører en del historier om rare tiurer på denne tiden av året.

Bør ikke forstyrre

Solbakken tror Østerlie har rett i at tiuren følte seg som sjefen da han kom seg opp på ryggen og hodet.

– Det ser ut som den prøver å jage bort fyren.

Han sier tiurleik er en fin naturopplevelse, men at folk må være forsiktige.

– Folk bør ikke forstyrre tiurleiken og man må vise hensyn. Vi anbefaler at folk ikke oppsøker tiurleik, for du skal være spesielt godt forberedt for å ikke skremme fuglene.

UNIK VIDEO: Kjetil Aadne Solbakken sier videoen er unik, men er ikke overrasket over tiurens oppførsel. Foto: Norsk Ornitologisk Forening

– Ikke noe du opplever daglig

Fredrik Vollan Østerlie fikk ingen skader i møtet med tiuren.

– Jeg kjente klørne ganske kraftig, men jeg fikk ikke noen sår.

Nå ser han tilbake hendelsen som en artig og spennende opplevelse.

– Jeg har sett noen videoer av dette før, men det er ikke noe du opplever daglig.