Alle seks er tiltalt for at dei på forskjellige måtar har medverka til ran av den trønderske artisten. Nokre for planlegging, organisering og utføring av ranet, andre for kvitvasking av pengane.

Mann frå Sverige, 25 år:

Tiltalt for å planlegge og organisere innkrevjing av ei visstnok narkotikagjeld retta mot sonen til artisten. Dette innebar i å samle og formidle informasjon om familien og direkte trugslar mot familien som gjorde at artisten blei tvunge til å betale. Erkjenner delvis straffskuld.



Mann frå Austlandet, 25 år:

Tiltalt for å planlegge og organisere innkrevjing av ei visstnok narkotikagjeld retta mot sonen til artisten. Dette innebar i å samle og formidle informasjon om familien og direkte trugslar mot familien som gjorde at artisten blei tvunge til å betale. Erkjenner delvis straffskuld.

Tiltalt for å vere ledd i ei organisert kriminell gruppe gjennom overføring av pengane som kom frå artisten. Dette inneber grov sjølvvasking. Erkjenner delvis straffskuld.

Tiltalt for å ha ulovleg oppbevart 28,4 kilo hasj. Erkjenner ikkje straffskuld.



Mann frå Austlandet, 26 år:

Tiltalt for å planlegge og organisere innkrevjing av ei visstnok narkotikagjeld retta mot sonen til artisten. Dette innebar i å samle og formidle informasjon om familien og direkte trugslar mot familien som gjorde at artisten blei tvunge til å betale. Erkjenner ikkje straffskuld.

Tiltalt for å vere ledd i ei organisert kriminell gruppe gjennom overføring av pengane som kom frå artisten. Dette inneber grov sjølvvasking. Erkjenner delvis straffskuld.

Tiltalt for å ha ulovleg oppbevart 28,4 kilo hasj. Erkjenner straffskuld.



Mann frå Austlandet, 20 år:

Tiltalt for å ha skaffa seg eller andre urettvis vinning ved truslar som har framkalla alvorleg frykt for vald mot nokon. Ranet er grovt på grunn av den store summen som blei utbetalt. Erkjenner straffskuld.



Mann frå Trondheim, 19 år:

Tiltalt for å planlegge og organisere innkrevjing av ei visstnok narkotikagjeld retta mot sonen til artisten. Dette innebar i å samle og formidle informasjon om familien og direkte trugslar mot familien som gjorde at artisten blei tvunge til å betale. Erkjenner ikkje straffskuld.



Mann frå Oslo, 26 år: