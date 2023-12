Natt til 9. mai blei sonen til ein trøndersk artist bortført medan faren blei pressa for pengar.

I dag møter dei fire som er tiltalt for medverknad til ran og bortføring i retten.

Dei tiltalte er fire unge menn på 17, to på 18 og ein på 19 år.

Ingen av dei tiltalte erkjenner straffskuld for medverknad til ran. Og berre to av dei, 19-åringen og ein av 18-åringane, erkjenner delvis straffskuld for bortføring og innesperring.

Politiet mistenkte tidleg at det svenske Foxtrot-nettverket stod bak utpressinga av artisten og kidnappinga av sonen.

Trua med pistol

I tiltalen kjem det fram at sonen blei tvunge inn i ein bil og køyrd til ei adresse der han blei haldt fanga.

Bilen sonen blei bortført i tilhøyrer ein av foreldra til dei tiltalte.

Sonen blei utsett for vald og på eit tidspunkt trua med pistol.

Det er sett inn ekstra sikkerheitstiltak i forbindelse med rettssaka. Foto: Morten Andersen / NRK

Eit bilete av at sonen blei trua med pistol blei vist til artisten for å presse han for pengar.

Politiet har funne ein luftpistol, men er usikre på om det er våpenet som er brukt i utpressinga.

Tuslane av artisten haldt fram over kontakt via telefon med ein person 17-åringen sat vedkommande i kontakt med.

Truslane og utpressinga førte til at artisten betalte ein betydeleg sum pengar til denne personen seinare i mai.

Blei heldt fanga i ein kjellarbod

Sonen blei oppsøkt av ein politibetjent natta etter at han hadde blitt kidnappa.

Han fortalde då at han mot si vilje blei tatt med i ein bil av maskerte personar.

– Bilen hadde køyrd til byåsen der han blei tatt med i ein kjellarbod.

Det fortel statsadvokat Per Morten Schjetne i rettssaka.

Sonen blei transportert vidare frå kjellarboda og sleppt fri same natt.

Han blei også fråteken mobiltelefonen under kidnappinga.