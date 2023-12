– Det eg veit er at eg blei kidnappa og at far min måtte betale for ei gjeld som ikkje var mi.

Det seier sonen til den trønderske artisten når han forklarar seg i retten. Han seier nokon skulda på han for ei narkogjeld. Kven det var vil han ikkje seie.

– Eg nemner ikkje noko namn, fordi eg kan setje meg sjølv i fare.

Natt til 9. mai blei han bortført, medan faren blei pressa for pengar. I etterkant betalte faren 750.000 kroner.

Saka er knytt til det svenske Foxtrot-nettverket.

Trua med at noko skulle skje med sonen

Politioverbetjent Øyvind Jørgensen forklarte i retten at artisten blei pressa for pengar av to personar.

– Kravet var fyrst på 1,5 millionar kroner.

Personane som pressa tiltalte artisten for pengar er to av tre hovudmistenkte for utpressinga. Ein av dei er frå Oslo, han andre frå Sverige.

Begge desse personane var i kontakt med fleire av dei tiltalte både før og etter kidnappinga.

Det var snakk om ei narkogjeld som sonen til artisten hadde fått skylda for. Politiet har funne kommunikasjon der det blir snakka om narkogjelda.

– Dei trua med at noko skulle skje med sonen dersom artisten ikkje betalte, forklarar Jørgensen.

Tidslinje: kidnapping og utpressing Ekspander/minimer faktaboks Før 8. mai 2023 Kontakt via telefon frå svensken og ein mann frå Oslo til dei tiltalte 18-åringane og sonen som blei bortført. Det er telefonsamtalar og noko meldingar. Svensken og personen frå Oslo er to av dei seks som er sikta for grovt ran av artisten. Dei er to av tre hovudmistenkte for utpressinga av artisten. Denne saka skal etter planen gå for retten i april. 8. mai 2023 Fleire av dei tiltalte har kontakt via telefon, melding på Instagram og melding på Signal. Nokon av dei har også kontakt med svensken som er sikta for organisert grovt ran. Natta 8.–9. mai 2023 23:30: Sonen i 20-åra blir tvinga inn i ein bil av tre av dei tiltalte. Deretter køyrer dei til adressa der den siste tiltalte ventar. 23:41: 18-åringen på adressa sender melding til 17-åringen: «Ferdig å kutt opp salat, når kjæm du med kjøttdeig?» 00:25: 17-åringen blir køyrd av 19-åringen tilbake til artisten. 18-åringane held framleis sonen til artisten fanga. 00:45 – 02:00: 17-åringen er ved adressa til artisten, medan 19-åringen ventar i bilen ved ein butikk i nærleiken. 02:25: 17- og 19-åringen er tilbake på adressa der 18-åringane held sonen til artisten fanga. 03:30: Sonen til artisten blir pressa inn i bilen like ved der han var halden fanga. Dette filma eit vitne. Etter dette slepp 19-åringen dei andre av og køyrer heim til seg sjølv. I etterkant av dette har dei tiltalte framleis kontakt fram til dei blir arrestert av politiet. 23. – 31. mai 2023 Artisten betalte 750.000 kroner til ein person i Oslo som er sikta for grovt ran av artisten. Denne saka skal etter planen gå for retten i april 2024. Politiet har i etterkant klart å sikre 107.000 kroner av dei utbetalte pengane. 26. august 2023 Politiet beslagla ein svart og gul softgun-pistol som ein av dei tiltalte hadde på seg. Pistolen stemmer med beskrivinga sonen til artisten har kome med til politiet. Tidslinja er basert på politiet sine funn i etterforskinga.

Betalte 750.000 kroner til kriminelt nettverk

Men så blei dei einige om eit kompromiss og at 750.000 var nok for å betale ut ei narkogjeld sonen visstnok hadde.

– Det er ingen tvil om at pengane går til kriminelt nettverk.

Det seier aktor i saka, statsadvokat Per Morten Schjetne til NRK.

Pengane blei utbetalt via bank i etterkant av bortføringa, mellom 23. og 31. mai.

Pengane blei betalt til mannen i Oslo, som overførte om lag halvparten av pengane vidare til ein tredje person. Sistnemnde overførte pengane vidare til den norske kryptobanken, FIRI AS.

Politiet har klart å sikre 107.000 av dei utbetalte pengane.

Saka om utpressing og ran av artisten skal etter planen gå for retten i april.

Natt til 9. mai blei sonen til ein trøndersk artist bortført medan faren blei pressa for pengar. Du trenger javascript for å se video. Natt til 9. mai blei sonen til ein trøndersk artist bortført medan faren blei pressa for pengar.

Sonen blei utsett for vald

I tiltalen står det at sonen, i 20-åra, blei halden til fange i rundt seks timar og utsett for vald.

Dei tiltalte ville ikkje bekrefte at han var utsett for vald, men 19-åringen fortalde om kidnappinga.

Det blei tatt bilete av at sonen blei trua med pistol, som igjen blei brukt til å presse artisten.

Politiet har ikkje funne dette bilete, men beskrivinga av pistolen samsvarer med ein softgun-pistol har beslaglagt frå ein av dei tiltalte.

Då blei artisten sett i kontakt via telefon med personar som kom med truslar om å drepe sonen dersom han ikkje betalte ei visstnok narkotikagjeld.

Truslane påførte artisten betydeleg frykt.

Dette førte til at han i etterkant av bortføringa av sonen betalte ut eit større pengebeløp til ein person 17-åringen sette han i kontakt med.

I går forklarte dei tiltalte seg i retten. To av dei ville ikkje seie noko, ein sa han ikkje var klar over kva som kom til å skje og sistemann sa sonen kom på frivillig besøk.

Sa fornærma kom på besøk frivillig

Den tiltalte 18-åringen som budde på adressa der sonen blei halden fanga, gav si forklaring i retten måndag.

– Han kom på besøk i leilegheita mi. Etter ei stund bad han om å dra.

Han sa at fornærma kom på besøk av seg sjølv, og at det ikkje var snakk om noko bortføring.

Likevel erkjenner 18-åringen delvis straffskuld for bortføringa.

– Han var jo i mitt hus. Ifølge meg var han der frivillig. Viss han har blitt bortført er det jo straffbart at han var i huset mitt.

Den tiltalte 19-åringen erkjenner også delvis straffskuld for bortføringa, fordi køyrde bilen. Han sa han trudde han skulle køyre ein person og at han forstod for seint kva han var involvert i.

– Då forstod eg at me hadde kidnappa ein person, sa 19-åringen.

Dei to andre tiltalte erkjenner ikkje straffskuld.