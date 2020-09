Arbeiderpartiet i fritt fall i Trøndelag: – Ikke spesielt artig å kommentere så lave tall

– Dette er veldig dårlige tall for oss. Vi synes ikke det er spesielt artig å kommentere så lave tall.

Det sier Ingvild Kjerkol, leder i Trøndelag Arbeiderparti.

En rykende fersk meningsmåling fra Norstat utført for NRK Trøndelag og Adresseavisen viser at Arbeiderpartiet gjør det svært dårlig i hele Trøndelag. Partiet har stått i stormen den siste tiden med bråket rundt Trond Giske og et turbulent fylkesårsmøte.

Partibarometer Sør-Trøndelag sept 2020 Parti Endring +3,4 R 6,3 % +3,4 +1,8 SV 9,5 % +1,8 −13,0 AP 19,8 % −13,0 +4,8 SP 15,5 % +4,8 +1,9 MDG 5,8 % +1,9 −0,9 KRF 1,8 % −0,9 −0,9 V 3,2 % −0,9 −0,4 H 20,3 % −0,4 +0,5 FRP 12,2 % +0,5 +2,8 Andre 5,6 % +2,8 Kilde: Norstat

Partibarometer Nord-Trøndelag sept 2020 Parti Endring +0,5 R 2,1 % +0,5 +1,6 SV 6,6 % +1,6 −13,1 AP 21,1 % −13,1 +9,8 SP 34,2 % +9,8 +0,4 MDG 2,2 % +0,4 −0,1 KRF 2,6 % −0,1 +0,8 V 3,0 % +0,8 +0,7 H 15,5 % +0,7 −1,5 FRP 10,0 % −1,5 +0,8 Andre 2,6 % +0,8 Kilde: Norstat

Målingene viser oppslutningen i september 2020 sammenliknet med stortingsvalget i 2017.

– Ikke artig

Selv om Trøndelag er ett fylke, er fylket fortsatt delt i to valgdistrikt til stortingsvalg.

Ap har lenge vært det klart største partiet i Sør-Trøndelag, men er ifølge meningsmålingen nå under 20 prosent og mindre enn Høyre.

Dette er historisk.

Arbeiderpartiet har aldri tidligere vært under 20 prosent på en måling i sørdelen av fylket.

Høyre får på sin side en oppslutning i Sør-Trøndelag på 20,3 prosent.

Tilbakegangen for Ap er stor også i Nord-Trøndelag. Her sier 21,1 prosent at de vil stemme Ap, en tilbakegang på 13,1 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017.

Hadde det vært valg i høst ville Stortingsgruppa til Arbeiderpartiet fra Trøndelag blitt halvert, fra seks til tre representanter.

For den nyvalgte lederen blir det nå viktig å gjenvinne tilliten hos velgerne.

– Når du taper tillit, så er det alvorlig. Floskelen at tillit bygges i millimeter, men rives i meter er en floskel fordi den er sann. Vi er nødt til å ta alvorlig tak i de signalene velgerne gir oss.

– Hva tror du er årsaken?

– Jeg tror det er en kombinasjon av uro og at velgerne ikke kjenner igjen Arbeiderpartiet.

– Kan uroen rundt årsmøtet og nominasjonen av Trond Giske være del av forklaringen?

– Nå er Trond Giske ute av norsk politikk. Han skal riktignok sitte et år til på Stortinget, men det er klart at når en så markant politiker med mange politiske resultater bak seg forsvinner ut så gir det noen ringvirkninger. Jeg tror vi ser noen av dem nå, sier Kjerkol.

Partileder Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere målingen og henviser til ledelsen i Trøndelag Ap.

Uro og personkonflikter

Politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan mener at Arbeiderpartiet kun har seg selv å skylde på

– Det har vært uro og personkonflikter i partiet lokalt siden nominasjonen i Trondheim Arbeiderparti startet i 2018, sier Bjørgan.

– I lokalvalget i fjor så vi samme tendens, særlig i Trondheim. Så kom bråket rundt Trond Giske som endte i et kaotisk fylkesårsmøte for noen uker siden. Svaret fra velgerne får de nå.

LOJALE VELGERE: Bare Venstre har færre lojale velgere enn Ap. Dette blir Arbeiderpartiets største utfordring i Trøndelag det neste året, sier Bjørgan. Foto: Stein Roar Leite

Sp går mest frem

Senterpartiet er den klare vinneren i begge valgdistriktene, og har størst fremgang.

I Nord-Trøndelag befester de posisjonen som det klart største partiet med en oppslutning på 34,2 prosent, ifølge septembermålingen.

De gjør et kraftig hopp i Sør-Trøndelag, og når en oppslutning på 15,5 prosent. Det er opp 4,8 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2017.

– Vi puster nå Ap og Høyre i ryggen også i sør, det er veldig motiverende.

Det sier Tomas Iver Hallem, fylkesvaraordfører fra Senterpartiet i Trøndelag.

– Dette gir oss energi til å stå på videre. Samtidig må vi være ydmyk overfor ansvaret som nå hviler tyngre på våre skuldre. Vi må vise at vi ser både de som bor i byen og de som bor på bygda, slik at vi kan etablere oss blant de tre største også i Sør-Trøndelag.

– Partiet har alltid stått sterkt i Trøndelag – særlig i norddelen, sier Linda Bjørgan.

Hun forteller videre at Senterpartiet i mange målinger både på riksplan og lokalt har hatt fremgang den siste tida.

– De har også i vår måling størst andel lojale velgere. Hele 84 prosent av dem som stemte Sp ved forrige valg, sier de vil gjøre det igjen, sier Bjørgan.

MOTIVERENDE: Tomas Iver Hallem i Senterpartiet synes meningsmålingen er veldig motiverende, og viser spesielt til fremgangen partiet får i Sør-Trøndelag. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Mange sitter på gjerdet

Målingen viser også at hver tredje Ap-velger fra stortingsvalget i 2017 nå er usikre på hva de skal stemme ved neste års valg.

– Bare Venstre har færre lojale velgere enn Ap. Dette blir Arbeiderpartiets største utfordring i Trøndelag det neste året, sier Bjørgan.

Mandater Nord-Trøndelag 2020 PARTI ENDRING AP Arbeiderpartiet -1 1 ned fra 2013 H Høyre 0 Ingen endring siden 2013 SP Senterpartiet + 1 1 opp fra 2013