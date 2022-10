– Det blir feil for oss å ikke vise VM

– Det er tragisk at mesterskapet går i Qatar, men vi kan ikke la være å sende det.

Det sier Atle Choudhari som er barsjef på fotballpuben Mellomveien på Lademoen i Trondheim.

Helt siden tildelinga av mesterskapet ble kjent i 2010 har det kommet massiv kritikk av FIFA. Blant andre Amnesty har laget rapporter om hvordan migrantarbeidere som har jobba med bygging av stadioner og infrastruktur har hatt det.

De siste ukene har flere puber gått ut og sagt at de ikke ønsker å vise mesterskapet som starter den 20. november.

– Det er en kjensgjerning at det blir mesterskap. Det vil bli sendt av andre, uansett hva vi gjør. Derfor blir det vanskelig å forsvare økonomisk om vi ikke skulle vise det, sier Choudhari.

Han og gjengen på Mellomveien er enig i kritikken som har kommet rundt tildelinga av mesterskapet, og synes der er ille at Qatar er arrangør. Men, han påpeker at det er 12 år siden tildelinga skjedde og at det har vært god tid til å ta tak i ting tidligere.

– Men det går på TV. Vi er en sportspub. Det blir vanskelig å rettferdiggjøre det økonomisk om vi ikke skal sende det, sier barsjefen og fortsetter:

– Jeg skulle gjerne ha boikotta, jeg. Hvis ingen hadde sett på mesterskapet hadde ikke vi vist det, heller. Men økonomisk blir det feil for oss å ikke vise VM.

Boikotter hele mesterskapet

– Vi ønsker ikke å se eller vise et VM som er så kontroversielt.

Det sier Torsi Løkstad som eier fotballpuben Ball i sentrum av Oslo. Det var hans utspill som fikk ballen til å rulle da han gikk ut i Avisa Oslo og sa at de heller ville gå konkurs enn å vise Qatar-VM.

– Jo mer man setter seg inn i saken og hører fra journalister og folk som har vært der nede, så blir det jo mer og mer uaktuelt og usmakelig å skulle kose seg rundt et mesterskap hvor alt er feil og fælt, sier Løkstad.

For Torsi Løkstad ved Ball i Oslo kommer det ikke på tale å vise kamper fra mesterskapet som arrangeres i Qatar. Foto: Privat

Løkstad og resten av fotballpuben Ball synes det er dypt problematisk at mesterskapet arrangeres i Qatar og sier de har fått masse tilbakemeldinger etter at de i Avisa Oslo gikk ut og sa at de heller ville gå konkurs enn å vise Qatar-VM.

– Nesten utelukkende positivt, sier Løkstad. Folk mener det står respekt av at vi har tatt dette valget, når det er dette vi lever av. Jeg har forståelse for at andre velger å vise VM, men vi har valgt å ikke gjøre det.

Også andre puber i hovedstaden har sagt at de ikke ønsker å vise mesterskapet.

Flere vil vise kampene

I sentrum av Trondheim ligger puben Three Lions. Den drives av engelskmannen Adrian «Dougie» Douglas. Han har ikke tenkt å boikotte mesterskapet, selv om også han synes det er helt håpløst at et land som Qatar er arrangør, ikke bare på grunn av brudd på folkeretten, men også fordi det er et land som han mener ikke kan noe om fotball.

– Det blir som å arrangere VM i cricket i Norge. Hva vil det bevise? Det er ikke mange i Qatar som kan noe om fotball, sier han.

Adrian «Dougie» Douglas ønsker å vise kampene fra mesterskapet, selv om han mener Qatar aldri burde vært arrangør. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

«Dougie» synes det er viktig å la politikk være politikk og sier han ikke viser VM-kamper kun for å tjene penger.

– Jeg kunne ha tjent masse penger på julebord, livemusikk og quizer, men VM er VM, sier engelskmannen som har fulgt mesterskapet siden 1978.

– Jeg er hundre prosent enig i det antidiskrimineringsarbeidet som gjøres, og jeg synes det er helt genialt at kapteinen vår skal ha på seg «one love»-armbindet.

Harry Kane med kapteinsbindet med teksten «One Love». Foto: Antonio Calanni / AP

Han tror han hadde skuffet mange kunder om han lot være å vise fotball-VM i puben sin.

Ville ikke vist Norge heller

Tilbake på Ball i Oslo sier eier Torsi Løkstad at det ikke ville endret noe om Norge var kvalifisert til mesterskapet.

– Jeg skjønner hvorfor du stiller spørsmålet, men det har ikke noe å si.

– Hvordan vil det gå med dere økonomisk når dere ikke viser VM?

– Det vil tiden vise. Vi får jo håpe at vi klarer å få noe inntekt på alternativt innhold. Vi kommer til å lage et alternativt program.

Dette programmet skal blant annet bestå av å vise andre idretter som NFL og håndball-EM, men også Mesterligaen for kvinner, toppserien for kvinner i England i tillegg til engelsk fotball for menn fra lavere divisjoner. De har også en plan om å vise kamper fra gamle mesterskap.

– Så kan kanskje folk som har vist sympati med vårt standpunkt velge å komme. Så får vi se om de mener det, eller ikke. Det blir gøy å se, avslutter Løkstad.

Ikke all etikk og moral har en pris

Jan Petter Saltvedt er sportskommentator i NRK. Han sier pub-boikotten viser at engasjementet rundt VM i Qatar lever de grader videre i norske supportermiljøer, selv om en norsk boikott av mesterskapet ble nedstemt av fotballtinget.

– Pubeierne er villige til å ta det økonomiske tapet det innebærer å ikke tilby bilder fra VM. Det viser at ikke al etikk o g moral har en pris, selv om dette mesterskapet er et av tidenes tydeligste bevis på det motsatte, sier han.

Han håper de pubene som velger å ikke vise VM kan omfavne ideen om hva VM kan være og kanskje nettopp vise kamper fra tidligere mesterskap.

– Norge har markert seg kraftig mot VM i Qatar. Tror du en slik boikott påvirker mesterskapet på noe som helst vis?

– Dette er en symbolhandling, mest av alt. På samme måte som man ser byer rundt i verden som nekter å vise VM på storskjermer og medier som vil avstå fra å dekke det. Isolert sett har det ingen betydning for mesterskapet, men jo flere som tar del i det, jo større blir den symbolske kraften.