Amnesty gjorde Qatar-sjekk ett år før VM – nå slår de full alarm

I den sylferske Amnesty-rapporten, som har fått navnet «Reality Check 2021: A year to the 2022 World Cup», gjøres en ny analyse av Qatars fremgang når det gjelder ulike problemområder knyttet til menneskerettigheter før VM.

Rapporten slår fast at «fremgangen har stagnert det siste året og gammel misbrukspraksis har dukket opp igjen».

I tillegg hevder rapporten at VM-landet «har gjenopplivet de verste elementene i Kafala-systemet og undergravd noen av de nylige reformene.»

Kafala-systemet beror seg på at arbeidstakeren gir fra seg passet sitt, og i praksis blir arbeidsgiverens eiendel. I desember 2016 kom nyheten om at Qatar ville avskaffe kafala-systemet.

Denne rapporten slippes tirsdag. Foto: Faksimile / Amnesty

– Det verste vender tilbake

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, ser med skuffelse på de funnene som kommer frem.

– VM-vertskapet har ikke innfridd løftene de ga om å gi migrantarbeiderne bedre beskyttelse, og å avvikle kafala-systemet. I noen tilfeller ser vi til og med en negativ utvikling hvor de verste formene for utnyttelse av migrantarbeidere vender tilbake, sier Egenæs om rapporten.

Qatarske myndigheter har de siste årene endret en lang rekke lover.

De har blant annet innført en lov om at arbeidstakere skal få tilgang til helsehjelp fra arbeidsgiver, de skal ha en månedlig minstelønn på 1000 riyals (tilsvarer rundt 2500 kroner), og i tillegg skal migrantarbeidere nå få lov til å bytte jobb uten at arbeidsgiver kan stoppe dem.

John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, liker ikke utviklingen i Qatar. Foto: NRK

– Samvittighetsløse arbeidsgivere

Men Amnesty-rapporten er nådeløs når det gjelder å bedømme hvordan dette fungerer i praksis.

– Regjeringen i Qatar har ikke klart å implementere disse reformene skikkelig, særlig ved at de ikke forsikrer seg om at de håndheves og at dem som bryter reformene blir stilt til ansvar. Dette sår tvil når det gjelder løftet om at VM vil være en «game changer» for migrantarbeidere i Qatar, heter det i rapporten.

Amnesty mener tvert imot at gjestearbeidere over hele Qatar hver dag er overlatt til «samvittighetsløse arbeidsgiveres nåde, med lønnstyveri, utrygge arbeidsforhold og noen ganger uoverstigelige barrierer for å skifte jobb».

NRK har vært i kontakt med den qatarske regjeringens presseavdeling. De har lest rapporten og avviser Amnestys påstand om at arbeidsreformene ikke har ført til endringer for migrantarbeidere.

Les hele tilsvaret lenger ned i artikkelen.

Slår full alarm

Rapporten, som Amnesty slipper internasjonalt 16. november, slår nå full alarm.

– Qatar må iverksette hastetiltak for å fullføre reformprosessen og håndheve den ordentlig før VM starter i november 2022. Med mindre dette skjer, risikerer tusenvis flere arbeidere å bli utsatt for arbeidsmisbruk og utnyttelse bare i løpet av det neste året, er advarselen fra Amnesty.

Og legger til:

– Situasjonen for de som blir værende i Qatar etter at turneringen er over, vil bli enda verre.

Les hele uttalelsen fra Qatars regjering her:

Qatars respons på beskyldninger om ikke-fungerende reformer Ekspandér faktaboks Qatar avviser Amnestys påstand om at arbeidsreformene ikke har ført til endringer på bakken for hundretusener av migrantarbeidere. Amnesty har ikke klart å dokumentere en eneste historie fra de 242.870 arbeiderne som med suksess har byttet jobb siden barrierene ble fjernet i september 2020, eller fra de mer enn 400.000 arbeidstakere som direkte har hatt nytte av den nye minstelønnen, gjennom lønnsøkninger og andre økonomiske insentiver. Siden utreisetillatelsene ble fjernet i 2018, har hundretusenvis av arbeidere forlatt Qatar og returnert uten å måtte få tillatelse fra arbeidsgiveren; forbedringer av lønnsbeskyttelsessystemet beskytter nå mer enn 96 prosent av kvalifiserte arbeidere mot lønnsmisbruk; nye visumkontorer, i land som sender arbeidskraft, utnytter ikke arbeiderne i like stor grad før de ankommer Qatar; og nye regler utvider forbudet mot sommerarbeid for å redusere varmebelastningen. Qatar har også styrket sine tiltak for å beskytte arbeidere og straffeforfølge arbeidsgivere som ikke overholder loven. Antall inspektører ansatt i Arbeidsdepartementet har økt fra år til år, og det samme har deres kapasitet til å undersøke arbeidsforhold og ta overtredelser videre til arbeidsrettene. I første halvår av 2021 ble det utført 35.280 bolig- og arbeidsplassinspeksjoner, og 13.724 straffer ble gitt til virksomheter som har brutt reglene, inkludert stengning av arbeidsplasser, bøter og fengselsstraff. Ytterligere 4840 inspeksjoner ble gjort av arbeidsinspektører for å øke bevisstheten rundt de nye lovene blant arbeidsgivere og ansatte. Hvert år blir flere bedrifter stilt til ansvar for brudd på loven. Systemisk reform er en langsiktig prosess, og det å endre adferden til hvert selskap tar tid. Gjennom sine handlinger sender regjeringen et sterkt budskap til bedrifter om at lovbrudd ikke vil bli tolerert. Qatar anerkjenner at arbeidssystemet i landet fortsatt er under arbeid. Myndighetene fortsetter å engasjere seg i konstruktive samarbeid med internasjonale partnere og kritikere som vil hjelpe til med å forbedre standardene for alle arbeidsinnvandrere i Qatar. Qatar vil derfor fortsette å rådføre seg med internasjonale eksperter som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og andre handelsorganisasjoner. I tillegg vil Qatar fortsette å rutinemessig rådføre seg med internasjonale ikke-statlige organisasjoner for råd og anbefalinger. Realiteten er at ingen andre land har kommet så langt på så kort tid. Etter Qatars eksempel, som et tegn på programmets innvirkning, har andre land i regionen nå tatt steg mot å introdusere sin egen arbeidsreform. Arbeidsreform i seg selv er en kompleks problemstilling, og Qatar har tro på at de beste løsningene oppnås gjennom dialog og engasjement. Av denne grunn, og på tross av Amnestys kritikk, vil Qatar fortsette med å jobbe konstruktivt med en rekke arbeidseksperter og utøvere for å videreutvikle den fremgangen som allerede er oppnådd. Kilde: Den qatarske regjeringens presseavdeling

Ifølge Amnesty har de i arbeidet med rapporten snakket med 45 nåværende og tidligere migrantarbeiderne, samt arbeidstakerorganisasjoner, samfunnsledere og utenlandske ambassadører i Doha. De har også møtt representanter fra regjeringen i Qatar og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Amnesty-rapporten stiller seg i rekken av kritiske funn før VM.

I juli bestemte den anerkjente menneskerettighetsorganisasjonen Business & Human Rights Resource Centre seg for å sjekke hverdagen til de arbeiderne som jobbet på de luksuriøse VM-hotellene i Qatar.

Resultatet var nedslående.

Isobel Archer i Business & Human Rights Resource Centre sa, i en uttalelse til NRK, at deres opplevelse er at fokuset på arbeidstakernes rettigheter får oppsiktsvekkende lite oppmerksomhet bak kulissene i VM-landet.

For å bedre dette, mener hun fotballen har makt på påvirkning som må benyttes.

Det norske fotballandslaget har allerede gått i bresjen flere ganger med sine markeringer for å sette søkelys på menneskerettigheter, og land som Nederland og Tyskland har fulgt etter.

– England har lagt merke til Norge

Nå skriver The Times at de engelske landslagsspillerne, som nylig kvalifiserte seg for VM, har lagt merke til disse markeringene og vurderer sin egen.

– Dette vil i så fall være et heftig signal, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Han trekker frem at britene ikke bare er en fotballstormakt, de er også en av Qatars største handelspartnere.

– En markering fra England vil derfor være den aller største seieren for kampanjen det norske landslaget og Ståle Solbakken satte i gang tidligere i år, mener Saltvedt.

Fotball-VM spilles arrangeres i Qatar fra 21. november til 18. desember 2022.