Den nye Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet er hittil lastet ned av én million nordmenn.

En av dem er Hugo Tønnesen Kystvåg fra Stavanger. Han synes appen er et godt tiltak, om det vil hjelpe myndighetene å få kontroll på smittesituasjonen i landet.

Men nå er han usikker på hvor godt den egentlig fungerer.

I løpet av fire måneder har det ikke kommet et eneste varsel om smitte i nærområdet.

– Ei stund lurte jeg på om den i det hele tatt var aktivert, sier han til NRK.

Ikke god oversikt

Et av poengene med mobilappen er at folk skal få beskjed om smitte på en effektiv måte. Dersom du har appen og er i nærheten av en person som har registrert smitte, skal du bli varslet.

SMITTESPORING: Gun Peggy Strømstad sier de er fornøyd med at appen har en kontaktsporing som fungerer godt. Foto: Privat

Det er i alle fall det Folkehelseinstituttet håper på.

Men de har ingen garanti for at varslingen faktisk fungerer. På grunn av det strenge personvernet, er dette data de ikke har tilgang på. De kan kun basere seg på tester som ble gjort i forkant av relanseringen.

Det forteller assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Strømstad.

– Gjennom denne testingen er vi trygge på at appen fungerer, sier hun.

– Har dere et estimat på hvor mange som kan ha mottatt varsel om smitte?

– Nei, vi vet ikke. Vi vet at 980.000 har lastet ned appen, og at 2300 har meldt om smitte gjennom den. Men vi ser på ulike måter å kunne undersøke dette på, for eksempel gjennom spørreundersøkelser.

Hun legger ikke skjul på at de veldig gjerne skulle hatt denne informasjonen, men at rammeverket til Google og Apple ikke legger til rette for det.

– Umulig å måle appens vellykkethet

Den første versjonen av smittestopp-appen ble skrotet etter kort tid, mye på grunn av kritikken rundt personvern. I den nye utgaven lagres data lokalt på telefonen.

Appen skal ikke samle inn informasjon om hvem du er, hvor du er eller hvem du møter.

Det er Google og Apples rammeverk som ligger til grunn for appen. Dette er høyst sannsynlig bygget opp på denne måten for å sikre anonymitet, personvern og brukernes tillit. Det forklarer ekspert på personvern, Vebjørn Søndersrød.

– Generelt sett er jo dette bra. Ulempen er at rammeverket gjør det umulig å måle appens effektivitet eller vellykkethet, sier han til NRK.

Erna fikk varsel

Det har kostet 17 millioner kroner å utvikle den nyeste utgaven av «Smittestopp». Og FHI føler seg ganske trygge på at alt fungerer som det skal.

Fra tidligere vet man blant annet at statsminister Erna Solberg fikk varsel om smitte via appen.

Men Hugo Tønnesen Kystvåg fra Stavanger er litt usikker på om de 17 millioner kronene er vel anvendte penger.

– Det er litt vanskelig å si når man ikke kan måle effektivitet. Kanskje kunne vi brukt pengene på noe annet, som for eksempel utvikling av vaksiner. Men hos meg forblir appen installert til jeg får beskjed om at vi ikke trenger den lenger.

I en e-post til NRK skriver statssekretær i Helsedepartementet, Saliba Andreas Korkunc, at de håper flere vil laste ned appen, da den letter arbeidet for de som driver med smittesporing.