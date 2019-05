Sjefen for en av de største kystryddeaktørene er på båttur i skjærgården på Frøya i Trøndelag.

Han peker mot et stort, forlatt oppdrettsanlegg i sjøen.

– Dette er et nedlagt torskeoppdrett. Noen har bare reist ifra det. Så ligger det i sjøen og går i oppløsning, sier Odd Arne Arnesen.

LEI: Daglig leder i Mausund feltstasjon, Odd Arne Arnesen, er lei av å rydde opp etter oppdrettsnæringa. Foto: Jøte Toftaker

I området utenfor Frøya på Trøndelagskysten er det tusenvis av øyer holmer og skjær. Her er de fleste store oppdrettsselskapene etablert, i tillegg til flere mindre selskap.

På ei øy like ved viser Arnesen frem nye spor etter oppdrettsnæringen.

– Dette er rester etter et oppdrettsanlegg som har slitt seg. Vi begynner å se tydelige spor av at det bare går i stykker, sier Arnesen.

Det flytende rammeverket i plast er svært.

HENTES: Restene av dette oppdrettsanlegget på land mellom Mausund og Frøya skal hentes en av de første dagene. En som har lokalitet i området har tatt på seg å hente anlegget.

Gamle synder blir liggende

I Sjømat Norge er de ikke glade for å høre om slike funn i skjærgården.

– Gammelt utrangert utstyr har ingenting i fjæresteinene å gjøre. Dette har vi svært gode returordninger for. Dessverre er det enkelte steder slik at gamle synder er blitt liggende. Andre kan ha kjøpt eller fått utstyret, sier kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge, Øyvind A. Haram.

Han forteller at oppdrettsnæringa selv står i fremste rekke for å hindre at plast havner i havet.

– Like før helga var vi med å arrangere strandryddefestivalen på Sunnmøre. Det skulle bare mangle at vi ikke engasjerer oss i dette. Det er jo havet vi produserer maten i. Den kan ikke være forsøplet av plast, sier Haram.

FORLATT: I naturreservatet i Froan utenfor Trøndelagskysten ligger dette forlatte plastrammeverket fra et oppdrettsanlegg. Foto: Odd Arne Arnesen / Odd Arne Arnesen

Vil fjerne oppdrettsanlegg

Tilbake på land på Mausund feltstasjon viser lederen frem bilder de har tatt fra naturreservatet på Froan. Også her er det rester fra oppdrettsanlegg som ikke lenger er i bruk. Det er mange meter høyt og er surret fast med tau.

Det siste året har folk fra Mausund feltstasjon funnet tonnevis med plast. En god del kommer fra oppdrettsnæringa.

– Et par kilometer med oppdrettsrør. Dette er samlet inn kun de siste tre ukene, peker Arnesen.

– Dette svineriet finner vi mye av. Isopor som er fra litt eldre rør på oppdrettsanleggene. Oppdrettsnæringa må bli flinkere til å rydde opp, mener Odd Arne Arnesen.

FUNNET I FJÆRA: Plastrør fra oppdrettsnæringa funnet og tatt vare på de tre siste ukene av Mausund feltstasjon. Foto: Jøte Toftaker

Konserndirektør for oppdrett i Salmar, Roger Bekken, sier de vil bidra til at det ryddes opp.

– Dette er ikke fine bilder. Vi som er i området vil snakke med andre aktører og sørge for at ting blir fjernet, sier Bekken.

Han forteller at Salmar har rutiner for hvordan de skal ta rede på gammelt utstyr.

– Vi tar på land merder, plastikk og tau og vi leverer det til renovasjonsselskap. På denne måten får vi resirkulert plasten, forteller han.

NRK har vært i kontakt med produsenten, som har levert oppdrettsanlegget som ble funnet på ei øy mellom Mausundvær og Frøya. Det er id merke på plasten. Produsenten har ikke klart å finne eieren av anlegget, men en av dem som har lokalitet i nærheten har lovet å fjerne utstyret.

MANGE FRIVILLIGE: Minst 40.000 frivillige deltok under årets Strandryddeuke. Foreløpig er det funnet og registrert 46 tonn innsamlet avfall på strender, øyer og holmer, langs vassdrag, innsjøer, og på havbunnen. Foto: Jøte Toftaker