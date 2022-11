I helgen skal journalsystemet Helseplattfomen innføres på St. Olav.

Det har vært uro i forkant av innføringen. Blant annet har hundre intensivsykepleiere bedt om at systemet ikke må innføres på sykehuset.

Martin Altreuther jobbet som fagekspert i Helseplattformen i flere år. Han var med på utviklingen av en ny felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge, med kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner (se faktaboks).

Han er spesialist i karkirurgi ved St. Olavs hospital og har jobbet med å utvikle IT-systemet på vegne av karkirurgene.

I sommer trakk han seg fra stillingen som fagekspert.

– Det er vanskelig å krangle med kollegaer og venner. Og det er vanskelig å innse at noe man har investert så mye arbeid i ikke blir så bra at man kan stå for det, sier Altreuther.

Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olav, mener det er naturlig med bekymringer rundt store endringer. Hun sier sykehuset er så godt forberedt som det kan bli.

– Epic er en av verdens største leverandører av journalløsninger til sykehus, og det er betryggende at leverandøren ikke har sett et sykehus som er mer forberedt enn St. Olav, sier Aasved.

Vil aldri bli godt nok

Fagekspertene i Helseplattformen er innleide spesialister fra helsevesenet som har vært med på å utvikle og bygge opp journalsystemet. Dette er for å sikre at IT-tjenesten møter behovene til alle deler av helsevesenet.

Til sammen har nærmere 500 fageksperter vært involvert i ulike stillingsprosenter, viser tall fra Helseplattformen.

De har ikke tall på hvor mange fageksperter som har trukket seg totalt, og viser til sykehusene og kommunene.

Martin Altreuther har vært med siden starten og har utviklet systemet for karkirurgene.

I begynnelsen hadde han troen på at Helseplattformen kunne bli et godt og brukervennlig system, som kunne bli bedre enn Sundshetsplatformen i Danmark, som har skapt stor misnøye blant helsepersonell. Etter hvert kom tvilen, sier han.

Helseplattformen Ekspandér faktaboks Helseplattformen har ansvar for å gjennomføre innføringen av en ny og felles pasientjournal for helsetjenesten i Midt-Norge

Dersom alt går etter Helseplattformens plan vil løsningen tas i bruk av 40.000 ansatte i helsetjenesten

720.000 innbyggere vil da kunne få tilgang til sin egen journal digitalt gjennom løsningen

Prosjektet eies av Helse Midt-Norge RHF og Trondheim kommune

Helseplattformen er regionens største IT-prosjekt og har en kostnadsramme på 4,2 milliarder kroner

Helseplattformen ble innført i Trondheim kommune i april. I november skal St. Olav og seks andre kommuner i Trøndelag innføre journalsystemet. Deretter følger sykehuset i Levanger og to nye trønderkommuner, og etter hvert Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune.

Så langt har 19 av 66 kommuner signert avtalen, og dermed blitt eiere i selskapet. Målet er å få alle kommuner i Midt-Norge med på laget, men foreløpig er flere avventende.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har oppfordret alle kommuner i Midt-Norge til å bli med på Helseplattformen.

De nye versjonene av journalsystemet ble klare, men Altreuther var ikke imponert over resultatet.

– Det er knotete og vanskelig og bruke og vil slik jeg ser det aldri bli godt nok, sier han. Han mener Epics system, som ligger i bunn, er gammelt og vanskelig å endre og tilpasse til andre settinger enn det amerikanske helsevesenet.

Til slutt bestemte han seg for å si opp stillingen sin.

«Hovedårsaken er en bekymring som jeg har gått med en stund» skriver han i oppsigelsesbrevet.

– Hvorfor sa du opp?

– Hvis jeg skulle si det i en setning så er det at systemet ikke blir bra nok. Jeg ville ikke ha det på samvittigheten, sier Altreuther.

Altreuther mener løsningen fortsatt er for knotete og vanskelig å endre. Han ser ikke at den noen gang vil bli god nok. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Ubekvemt å si fra

Altreuther er redd for at systemet vil føre til nedsatt effektivitet, og at ventelistene derfor vokser.

En nedsatt effektivitet på så lite som 5 prosent vil over tid kunne få alvorlige konsekvenser for et helsevesen som allerede drifter på kanten av stupet, sier han.

– Føler du ikke en lojalitet til et system du selv har vært med på å bygge opp?

– Øverst er lojaliteten til pasientene og et fungerende helsevesen. Når jeg mener det som er laget setter både pasientene og helsevesenet i fare ved å ikke være effektivt nok til å kunne gjøre jobben vår, så må man si fra selv om det er fryktelig ubekvemt og det sitter langt inn.

– Helseplattformen skal innføres, og det er tydelig at man ikke fraviker fra den planen. Hadde det ikke vært bedre å bli i rollen som fagekspert og bidra til å få systemet så bra som overhodet mulig?

– Hvis jeg hadde hatt trua på at man kunne få det til bra nok så hadde jeg gjort det. Men jeg så jo at vi i mitt hode aldri kom i nærheten av at det skulle bli brukbart, sier han.

Slutter av ulike årsaker

Ifølge Altreuther har han kjennskap til flere fageksperter som har trukket seg av liknende årsaker. Han nevner to andre personer på St. Olav, men tror det er langt flere.

Ved St. Olav har 19 av 217 fageksperter sluttet

I Helse Nord-Trøndelag har 13 av 28 sluttet

I Trondheim kommune har 8 av 66 sluttet

Av de åtte som har sluttet i Trondheim kommune, har tre av disse begynt å jobbe heltid i Helseplattformen. På St. Olav har tre av fagekspertene sagt opp sin rolle. 13 har valgt å ikke forlenge og tre har sluttet i jobben på sykehuset.

Tre sa opp av bekymring

Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olav, sier sykehuset er godt forberedt i forkant av innføringen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Ifølge sykehusdirektør Aasved er fageksperter avgjørende for at løsningen skal være tilpasset sykehuset og at noe utskiftninger er forventet.

– Fagekspertene skal videre i sitt kliniske arbeid, og de fleste som har sluttet har gått tilbake til andre stillinger og roller i og utenfor St. Olav. Tre har begrunnet oppsigelsen med sin bekymring for forsvarlighet. De aller fleste er erstattet av nye fageksperter, sier hun.

Helse Nord Trøndelag har leid ut 28 fageksperter til Helseplattformen. Til sammen har 13 av disse valgte å trekke seg, eller ikke forlenge sine kontrakter.

Årsakene er ulike. Noen har hatt utfordringer med å jobbe på engelsk, noen har synes det har vært for vanskelig å kombinere med klinisk jobb og andre har begynt å jobbe for Helseplattformen. To stykker har trukket seg på grunn av blant annet manglende motivasjon, ifølge Kathinka Meirik, faglig ansvarlig for innføring av helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag.

– Det er ingen av våre fageksperter som har trukket seg fordi de har vært skeptiske til løsningen eller løsningens kvalitet, det er mer at arbeidsformen har vært krevende for noen, sier Meirik.

Hun sier Helse Nord Trøndelag ikke er bekymret for frafallet, og sier det er en normal turnoverprosent i helsevesenet.

– Vi har ikke tenkt over det som noe spesielt, sier Meirik.