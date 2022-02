Nå skal Britt Elin (50) og andre i Trondheim få tilgang til hele pasientjournalen på mobilen

– Tanken er at jeg skal kunne finne alt om min egen helse på ett sted, sier Britt Elin Strand (50) til NRK.

Ved et par tastetrykk får hun også en oversikt over legemidler, allergier, diagnoser og alle journalnotater som er skrevet om henne.

Strand er brukerrepresentant i den nyutviklede pasientportalen HelsaMi, og hun har vært med på utvikle denne appen. Snart vil hun og andre i Trondheim kunne booke timeavtaler, sende meldinger til ansatte i helsevesenet og få tilgang til detaljerte helseopplysninger om seg selv.

– Fra mitt ståsted er det mulighetene for dialog og interaksjon, og skreddersydde løsninger som skiller dette fra andre regioners løsninger.

Det sier Torunn Hatlen Nøst som er førsteamanuensis ved NTNU. Hun har forsket på e-helse siden 2019.

Slik vil den nye pasientportalen kunne bli seende ut. Bildet er av en pilot. Foto: Helseplattformen

Henter informasjon fra Helseplattformen

Pasientportalen HelsaMi er en del av det store IT-prosjektet Helseplattformen.

I 2012 ble det bestemt at Helse Midt-Norge skulle anskaffe et nytt journalsystem. Målet har vært at alle helseansatte i regionen skal kunne dele all relevant informasjon om en pasient, i et felles digitalt system.

Ti år og flere milliarder kroner senere er nå Helseplattformen klar til å bli tatt i bruk i starten av mai.

Da er det ansatte ved St. Olavs hospital og Trondheim kommune som først skal bruke journalsystemet.

Samtidig får 80.000 innbyggere tilgang til den nye pasientportalen HelsaMi, som henter detaljert helseinformasjon fra det nye journalsystemet.

Dette kan du gjøre i den nye pasientportalen Ekspandér faktaboks Se alle helseopplysningene dine, blant annet diagnoser, allergier, vaksiner og legemidler

Få tilgang til alle behandlernotater skrevet om deg

Få oversikt over alle helseavtaler

Få en del typer prøvesvar

Booke timer, blant annet til fastlege eller rask psykisk helsehjelp

Skrive meldinger til aktører i helsevesenet

Gjennomføre e-konsultasjoner

Svare på spørreskjema før helsetimer

Gi andre tilgang til dine opplysninger

Helsekort for gravide vil også bli tilgjengelig digitalt i løsningen

– I Midt-Norge vil innbyggeren finne informasjon fra hele helsetjenesten samlet, sier Julia Nemeth, produktansvarlig i HelsaMi.

Julia Nemeth er prosjektleder i HelsaMi. Foto: Privat

Sist ute blant helseforetakene

Alt i Helse-Norge vil finnes på denne nye pasientportalen, men den vil også ha flere funksjoner for dialog og innsyn i egne helseopplysninger.

Pasienter vil kunne lese både somatiske og psykiatriske journalnotater om seg selv.

– I utgangspunktet eies all informasjon av pasienten. I enkelte tilfeller kan det være viktig å skjerme pasienten, og behandler kan da velge å vente med å dele notat, eller la være å dele notat, sier Sigrun Berge Engen, kommunikasjonssjef i Helseplattformen.

Å få tilgang til sin egen journal digitalt medfører en ganske stor omveltning for pasienter i Midt-Norge, men er likevel ikke noe nytt.

Alle innbyggere over 16 år i de andre helseregionene har hatt tilgang til dette i flere år. Først ut var Helse sør-øst og utvalgte sykehus med MinJournal i 2013, og deretter fulgte de andre helseforetakene etter.

– Er Helse-Midt-Norge sent ute?

– Helse Midt-Norge har gamle journalsystemer som må skiftes ut, og det er derfor vi nå innfører Helseplattformen. Men når vi først kommer med slik tilgang, kommer vi med én journal som dekker alle pasientens møter med helsetjenesten, ikke bare sykehusjournaler, sier Nemeth.

Sigrun Berge Engen er kommunikasjonssjef i Helseplattformen. Foto: Privat

Frykter økte ulikheter

Torunn Hatlen Nøst er førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse på NTNU og har forsket på synspunktene på og erfaringene med å sette opp HelsaMi.

Forskeren tror løsningen kan bidra til åpenhet og gjøre hverdagen enklere for pasienten.

– Å ha tilgang på informasjon om seg selv er en god ting, det blir transparens i systemet og innbyr til tillit, sier hun.

Helsepersonell frykter at portalen kan bidra til bekymring blant pasientene, viser forskningen. Flere frykter også at den kan føre til økt ulikhet mellom pasienter, på grunn av forskjeller i digital kompetanse.

Torunn Hatlen Nøst er førsteamanuensis ved Institutt for psykisk helse på NTNU og har forsket på Helseplattformen. Foto: Privat

Kan få tilgang til andres portal

En pasient kan også gjennom HelsaMi gi sine nærmeste tilgang, slik at de kan se utvalgt informasjon og hjelpe til med timebestilling og oppfølging.

Dette mener brukerrepresentant Britt Elin Strand kan gjøre hverdagen enklere for mange, og viser særlig til personer som er pårørende til eldre foreldre.

Selv har hun en datter med spesielle behov, og vil gjennom pasientportalen blant annet kunne lese et sammendrag fra datterens møter med fastlegen.

Hun tror den nye innbyggerportalen vil kunne bidra til at pasienter og pårørende i større grad kan medvirke i viktige beslutninger.

– Man blir bedre i stand til å vite hva som er bra for seg selv når man har mer eierskap til informasjonen som omhandler seg selv, sier hun.