Helseplattformen ble tatt i bruk i Trondheim i april og har siden den gang høstet mye kritikk. Forrige uke toppet det seg da over hundre intensivsykepleiere ved St. Olav ba om at journalsystemet ikke måtte innføres på sykehuset.

Styret i St. Olav bestemte torsdag at de holder fast på planene om å innføre det nye systemet.

I midten av november skal journalløsningen tas i bruk.

– Dette er en svært viktig milepæl. Løsningen svarer nå til de kravene som er satt, og vi er forsikret om at det ikke gjenstår feil som er kritiske for Go live 12. november. Nå kan vi ha all oppmerksomhet på de siste forberedelsene, sier styreleder Ola Strand.

Monica Engstrøm er tillitsvalgt og overlege ved kirurgisk klinikk på St. Olav. Hun har etterspurt konkrete planer for å unngå pasientskader i innføringsperioden i lang tid.

Engstrøm reagerer på at sykehuset fortsatt ikke har slike planer på plass – kun en måned før såkalt «go live».

– Vi har ikke gode planer for innføringen av Helseplattformen, sier hun.

Frykter forsinket behandling

Engstrøm sier hun ved gjentatte anledninger har etterspurt beregninger for hvor mange pasienter som kan bli rammet av redusert drift under innføringen. Hun har også spurt etter planer for hvordan disse skal behandles. Hun frykter at manglende planer fører til at pasienter får forsinket diagnostikk og behandling.

– Hvis Helseplattformen innføres og det skjer det vi er redd for, og sykehuset ikke har planlagt for det, så er det en skandale, sier hun.

Sykehuset regner med at innføringen vil føre til redusert drift i fire uker.

Engstrøm mener det må lages planer for flere scenarioer, også for at driften blir redusert i en lengre periode. Det bør komme tydelig frem hvor mange prosent nedsatt drift ledelsen forventer, i tillegg til over hvor lang tid.

– Slike begrensninger er ikke gjort, og det er en klar svakhet, sier hun.

Monica Engstrøm er tillitsvalgt og reagerer på at sykehuset ikke har gode planer for pasientene dersom driften reduseres over tid. Foto: Privat

Optimistiske planer

Sykehuset har meldt at det vil arbeides med omfattende datasupport for feilretting og økt bemanning i startfasen av innføringen. I tillegg har Helse Midt annonsert at de har satt av 100 millioner kroner for å få ned ventelistene. Dette skal skje ved å sende pasienter til andre sykehus og kjøpe helsetjenester fra private aktører.

Engstrøm mener dette er en dårlig plan, fordi St. Olav er et universitetssykehus.

Det innebærer at sykehuset utfører spesialisert behandling som ikke kan utføres i det private eller på andre lokalsykehus. For eksempel så behandler ikke private sykehus kreft, eller svært alvorlig syke pasienter, sier Engstrøm.

Hun tviler på at andre universitetssykehus kan ta imot pasientene, da de selv strever med lange ventelister.

– Helsevesenet er i en presset situasjon og vi har lite å gå på. Derfor er det et problem i seg selv dersom man lager planer for at andre sykehus skal ta over pasienter ut over en kort periode, sier Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen ved St. Olavs hospital.

Hun antar og forventer at det foreligger gode planer for å håndtere nedsatt drift i de første fire ukene etter innføring. Bakkeheim mener det viktigste er å unngå nedsatt drift ut over denne perioden. Likevel stiller hun spørsmål ved realismen i sykehusets planer om normal drift etter fire uker.

– Det er veldig optimistisk, sier hun.

Vivi Bakkeheim er foretakstillitsvalgt ved St. Olavs hospital. Hun tror det er optimistisk å anta at innføringen av Helseplattformen kun vil føre til redusert aktivitet i fire uker. Foto: Privat

Etterspurt

Tobias Iveland er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening. Han bekrefter at tillitsvalgte i lang tid har etterspurt konkrete planer for hvordan sykehuset skal håndtere ventelister.

– Arbeidet med å forberede seg til Helseplattformen har vært utfordrende og påvirket av pandemi og usikkerhet knyttet til løsningens utforming og sene leveranser. Likevel har vi etterspurt slike planer over tid og er glad for at det nå legges stort fokus på å sikre pasientene god pasientbehandling, sier Iveland.

– Helse Midt har jo sagt at de vil bruke 100 millioner på å få unna ventelister i forkant av innføringen. Er ikke det gode nok planer?

– Det er her vi etterspør konkret hvor de pengene skal brukes. Vi forstår at det jobbes med dette nå, sier han.

Tobias Iveland er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening. Han sier tillitsvalgte over lengre tid har etterspurt langtidsplaner for innføringen. Foto: Privat

Flere tiltak etter innføring

Sykehuset har allerede planer som gjelder sykehuset som helhet for å sikre pasientsikkerheten de fire første ukene. De består blant annet av:

Ekstra bemanning

Øyeblikkelig hjelp-pasienter sendes til andre sykehus der det er forsvarlig

Redusering av planlagte operasjoner første uke etter innføring med en tredjedel

Medikamentrom er kartlagt og noen er ombygget, for å unngå kø

Det går frem av saksdokumenter for styremøte ved St. Olavs hospital på torsdag.

Sykehuset planlegger halvert aktivitet på poliklinikker i to uker etter innføring. Deretter er det planlagt at aktiviteten dobles ut fra dette de siste to ukene.

Kan bli kritisk over fire uker

Dersom det blir vedvarende redusert aktivitet og økte ventelister på poliklinikkene utover de planlagte fire ukene etter innføring, vil dette være kritisk for pasientsikkerheten inne enkelte fagområder.

Det mangler fortsatt klinikkvise planer, og sykehuset har derfor nå bedt klinikkene om å vurdere og drøfte tiltak for tre ulike scenarioer. Noe reduksjon i poliklinikker i seks måneder og tolv måneder må drøftes og sendes til ledelsen denne uken.

« ... administrerende direktør vil da ha et samlet bilde av risiko ned på de enkelte fagområdene» står det i styrepapirene.

– Jeg synes det er forferdelig seint, når jeg har etterspurt det nå i lang tid, sier Monica Engstrøm, tillitsvalgt for overlegene ved St. Olav.

Overlegen tror sykehuset ikke vil kunne lage gode kriseplaner, selv om beregninger for hvor mange pasienter som kan rammes blir klare. Dette er fordi det er svært vanskelig å få tak i ekstra personell.

– Når vi jobber så mye som vi gjør, så kan vi ikke bare hente ut personell. Det synes jeg ledelsen må snakke høyt om, ellers så lurer de jo folk til å tro at vi har bedre kapasitet enn vi har til å ta igjen tapt aktivitet, sier Engstrøm.

Kontinuerlige risikovurderinger

Grethe Aasved, administrerende direktør ved St. Olavs hospital, ønsker ikke å stille til muntlig intervju med NRK.

Hun svarer på spørsmål på e-post.

«Det viktigste tiltaket vi gjør nå for å ivareta pasientsikkerheten ved innføring av Helseplattformen er å gjennomføre gjenstående opplæring og øving i løsningen slik at alle er klar til 12. november».

Dette er spørsmålene NRK stilte: Ekspandér faktaboks 1. Ønsker St. Olav å svare på noe av denne kritikken? 2. Stemmer det at sykehuset ikke har gode nok planer for å ivareta pasientsikkerheten etter innføring? 3. Sykehusledelsen henter i denne uken inn informasjon fra klinikkene om drøftinger for tre ulike scenarioer. Er ikke dette litt sent? 4. Tillitsvalgte har etterspurt slike planer for scenarioer “over lang tid”. Hvorfor har dere ikke hentet inn denne oversikten for å lage disse planene før nå?

Videre skriver Aasved at St. Olavs hospital har utarbeidet gode tiltaksplaner både for før, under og etter go live.

«Scenarioer med tiltaksplaner ned på fagområder må imidlertid baseres på den aktuelle drift og ventelistesituasjonen nær go-live. Disse skal vise hvor risikoen er høyest dersom vi ikke er oppe i full aktivitet etter fire uker, slik at supplerende tiltaksplaner kan etableres helt nede på det enkelte fagområde.

Det er vedtatt kontinuerlig support fra Helseplattformen etter go live for feilretting og optimalisering, i tillegg til at Helse Midt-Norge har satt av nærmere 100 millioner kroner til tiltak for å bidra til å redusere ventelistene, herunder private kjøp ved behov. Hvis det er vesentlige aktivitetsutfordringer også etter fire uker, planlegges det for forsterket support og kjøp av ekstern behandlingskapasitet, også utenfor regionen.»