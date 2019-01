Erik Hoftun tilbudt en halv million kroner for å droppe rettssak mot RBK – men avslo

Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun har gått til sak mot sin tidligere arbeidsgiver Rosenborg, etter at de ble sparket som trenere i juli.

De tidligere trenerne mener de ble avskjediget på ugyldig vis, og krever erstatning fra klubben.

Rettssaken er berammet 21. til 25. januar – i fem hele arbeidsdager.

Søndag møttes partene i Sør-Trøndelag tingrett for et nesten fire timer langt meklingsmøte. Det endte med et større pengetilbud til Erik Hoftun.

Hoftun ønsker ikke forlik

Under meklingsmøtet ville Rosenborg inngå forlik med Hoftun. De tilbød ham 500.000 kroner.

Beløpet er et tillegg til det han allerede har fått utbetalt fra klubben.

Slik det ser ut nå vil hovedforhandlingen avvikles som planlagt. Hoftun takket nemlig nei til den halve millionen.

Den tidligere assistenttreneren har imidlertid mulighet til å ombestemme seg. Tilbudet står ved lag til fredag 11. januar klokken 15.30.

Partene i et rettsmeklingsmøte har taushetsplikt. NRK har fått tilgang på rettsmeklingsprotokollen fra tingretten.

– Jeg har ingen kommentar, utover at saken vil bli presentert i sin fulle bredde under hovedforhandlingen, sier Hoftuns advokat, Andreas Messelt Ekker.

Ikke samme tilbud til Ingebrigtsen

Rosenborg har ikke gitt samme tilbud til tidligere hovedtrener, Kåre Ingebrigtsen.

NRK har vært i kontakt med advokaten hans, Stein Kimsås-Otterbech. Han har ingen kommentar til saken.

Det skal være et rettforberedende møte mellom retten og partenes advokater fredag morgen.