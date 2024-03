Endra forklaring i retten: Kona var ikkje med då tiltalte kjøpte morfin

Her vedgjekk tiltalte at kona ikkje var med første gongen han kjøpte tablettar i rusmiljøet.

Kona døydde 29. juni i Ørland kommune, 74 år gamal.

Obduksjonen viste at ho hadde ein dødeleg overdose med morfin i kroppen.

Tiltalte har sagt at kona bad han om hjelp til å døy og at ho var med han til Trondheim då han kjøpte tablettar i rusmiljøet.

Stadig nye forklaringar

Aktoratet viste til fleire avhøyr av tiltalte der han forklarer seg om opptakten til at han kjøpte tablettar.

Tiltalte har tidlegare forklart at han og kona allereie før jul i 2022 var på fleire «sonderingar» rundt Vår frue kirke i Trondheim. Her er det kjent at det er eit rusmiljø.

For tiltalte og kona var dette heilt ukjent terreng, har han fortalt.

Målet var å få kjøpt tablettar som kona skulle ta sjølv fordi ho ikkje lenger ønska å leve fordi ho hadde Parkinson.

Allereie i fengslingsmøte to veker etter at han vart sikta for drap, endra han forklaring og fortalte om avtalen med kona.

Medaktor Ole Andreas Aftret konfrontere tiltalte med at han då sa at kona var med.

Medaktor, politiadvokat Ole Andreas Aftret, konfronterte tiltalte med fleire opplysningar som viser seg å ikkje stemme tiltalte si forklaring. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Eg har ingen strategi

Etter litt fram og tilbake i retten, vedgjekk tiltalte at kona ikkje var med då han møtte personen som selde han fire tablettar.

Aftret ville vete kvifor tiltalte stadig endrar strategi og forklaringar.

– Eg har ingen strategi, svarte tiltalte.

Han seier det har vore vanskeleg å skilje både datoar og kva han skulle fortelje om avtalen han hadde med kona om å ikkje fortelje at ho ønska å døy.

Seinare vart han også sikta for drapsforsøk då det viste seg at kona hadde vore innlagd på sjukehus i februar for det same.