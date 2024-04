Loga sámegillii

– Det er veldig skuffende at påtalemyndigheten ikke kan la dette ligge. Vi blir nå tvunget inn i nye runder i rettssalene, noe som selvfølgelig er en påkjenning for oss alle, sier Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Aksjonistene måtte møte i retten etter at de nektet å betale bøter de fikk etter Fosen-aksjoner i Oslo.

Hætta Isaksen og flere andre aksjonister okkuperte lobbyen til Olje- og energidepartementet (OED) i nesten fire døgn for å gi oppmerksomhet til saken.

Tidligere denne måneden ble alle frikjent.

Avgjørelse i mai

Det blir nå opp til ankeutvalget i Borgarting lagmannsrett å avgjøre om påtalemyndighetens anke skal behandles eller om tingrettens dom blir stående.

En slik avgjørelse forventes i løpet av mai.

– Vi har vært gjennom en lang og utmattende kamp mot staten, men vi gir oss ikke med det første. Nå gjør vi oss klare til å ta kampen på nytt, sier Hætta Isaksen.

Bakgrunnen for demonstrasjonene var at regjeringen fortsatt driftet vindkraftverket i reindriftsområder på Fosen. Høyesterett konkluderte i 2021 med at anleggene er et brudd på samenes menneskerettigheter.

NRK ble varslet og var til stede utenfor Olje- og energidepartementet da aksjonistene ble båret ut.

Mener dommen er riktig

Advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen forsvarte aksjonistene i tingretten.

De var forberedt på at påtalemyndigheten kanskje ville anke, men håpte at det ikke skulle skje.

– Etter vårt syn, var dommen fra tingretten både grundig, god og prinsipiell. Så etter vårt syn var det ikke grunn til å anke denne avgjørelsen. Men vi registrerer jo at det nå er kommet en anke, og skal jo da imøtegå den, sier Halvorsen Rønning.