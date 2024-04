Dømd til 15 års fengsel for å ha drepe kona med gift – anka på staden

Domen vart forkynt for tiltalte i Trøndelag tingrett i føremiddag.

Ein samrøystes rett meiner tiltalte forgifta kona med morfin og forsøkte å forgifte henne mot hennar vilje, opplyste tingrettsdomar Eirik Lereim under gjennomgangen av domen.

May Irene Eliassen (73) døydde 29. juni i Ørland kommune. I kroppen hennar vart det funne ei stor overdose med morfin.

Ektemannen vart tiltalt for drap.

Støtta seg til vitnemål frå son

Retten meiner det er fleire moment som taler for at May Iren Eliassen ikkje ønska å døy, og at ho derfor ikkje tok tablettane sjølv.

Domar Lereim viste til mellom anna dette:

Då kvinna låg på sjukehuset i februar og det vart oppdaga morfin i kroppen hennar, sa ho til sonen at ho ikkje hadde tatt tablettane.

Tiltalte fortalde til dei han ville kjøpe morfinen frå at stoffet var til ein kamerat som ønska å døy.

Då tiltalte vart pågripen undra han seg over kva som hadde skjedd med kona og nekta for at han kjende til morfinen.

Eit vitne sa i retten at tiltalte hadde sagt at han meinte sønene til avdøde kunne ha gitt henne morfinen.

Mister arveretten

Retten har ikkje funne noko motiv for kvifor tiltalte drap kona.

Domar Lereim seier dette ikkje var eit overlagt drap, men at tiltalte kan ha gjort dette fordi kona var sjuk.

Retten meiner tiltalte starta å planlegge forgiftinga i byrjina av januar 2023, då kona reiste på rehabilitering.

–May Irene var ikkje nær ved å døy, sa domar Lereim. Han viste til sakkunnige som meinte at fornærma kunne ha levd i mellom fem og ti år til med sjukdomen.

Tiltalte er også frådømd retten til å arve kona.

Tiltalte: – Ville ikkje vete når kona tok tablettane

Han har erklært seg skuldig i å ha medverka til sjølvdrap ved å ha kjøpt tablettane.

Men han nektar for å ha drepe henne. Han har forklart at det var kona som ønska å døy etter å ha fått diagnosen Parkinson pluss i 2022.

Han kjøpte tablettane etter avtale med kona og gav dei til henne.

– Eg sa til henne at eg ikkje ville vete når ho tok tablettane, sa han i rettssaka.

Tiltalte sa ingenting om at kona hadde vore innlagd med morfinforgifting i februar då han ringde AMK like før klokka 22 den 29. juni.

I februar overlevde ho, men låg på sjukehuset i fleire dagar før ho fekk kome heim igjen.

Derfor vart mannen også tiltalt for drapsforsøk.