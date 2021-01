En kort stund så det ut som om fjorden hadde tatt fyr

– Det var akkurat en bil som hadde sluppet meg forbi i svingene, så egentlig var det litt rart å stanse. Men jeg måtte bare ta bilde, sier Jørgen Sannan.

Firebarnsfaren var på vei til tettstedet Rissa i Trøndelag for å hente unger, da han så det som lignet på en stor brann ute i fjorden.

Imens det var mørkt rundt han og tungt, overskyet vær, åpnet skydekket seg over deler av Trondheimsfjorden.

En kort stund slo lyset mot han og det virket som om det steg flammer opp av vannet.

VARTE EN KORT STUND: Da Sannan passerte samme sted en liten stund senere, var det hele borte. Foto: Jørgen Sannan

– Jeg vet ikke om fenomenet har et spesielt navn, men det er flere kriterier som må være oppfylt for å få se dette, sier vakthavende meteorolog hos Meteorologisk institutt, Martin Granerød.

Må ha lav sol, frostrøyk – og riktig vinkel

Det har vært kaldt i Trøndelag i flere dager.

I området hvor Sannan så «flammene», fryser ikke vannet i fjorden. I stedet stiger frostrøyk opp av vannmassene.

Frostrøyken i kombinasjon med lav sol som reflekteres på et spesielt vis, kan føre til dette fenomenet, forklarer Granerød.

– Grunnen til at dette oppstår, er at lav sol treffer frostrøyken som igjen gir en sterk refleksjon av sollyset. Graden av refleksjonen er avhengig av iskrystallene i frostrøyken, og også vinkelen man ser det hele fra, sier meteorologen.

MÅTTE BARE STOPPE: Jørgen Sannan var på vei for å hente unger, da han så det som lignet på flammer i fjorden foran han. Foto: Privat

Sannan har kjørt denne veistrekningen i mange år, men aldri sett noe lignende.

– Jeg forstår at sollyset ble reflektert i frostrøyken fra fjorden, men jeg har aldri sett det med et slikt lys som dette. Det var både mørkt og lyst på en gang. Og veldig intenst der hvor sollyset slapp gjennom skydekket. Det var helt spesielt, sier Sannan.

Havnet på Facebook

For Sannan førte opplevelsen til at han la ut en post med bildene på Facebook. Der spøker han med at det så ut som storbrann i tettstedet Lensvik, som ligger like i området bak lyset.

Han har fått flere kommentarer. En av dem var: «Fjorden brenner. Da blir det slutt på ferja.»

Meteorologisk institutt har ikke noe tall på hvor mange slike observasjoner som er gjort.

– Det er ikke hvert år vi har lave temperaturer slik som nå. Kulden er en forutsetning for at dette skal kunne oppstå. Jeg syns dette var et veldig stilig bilde, sier Granerød.