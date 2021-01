Spektakulært syn da meteor viste seg i Trondheim

– Jeg tror det er en meteor som har kommet inn av en viss størrelse.

Det sier Stein O. Wasbø i Trondheim Astronomiske Forening.

Kameraet som fanget opp ildkula, står på taket av Strinda videregående skole, som ligger like ved Tyholttårnet i Trondheim.

Ildkule er betegnelsen på en meteor som lyser vært kraftig.

– Det er et veldig typisk forløp for en meteor. Den kommer flyvende inn med stor hastighet, møter atmosfæren og blir veldig varm når den møter friksjon fra lufta. Så lyser den opp, eller brenner opp hvis den er veldig liten, sier Wasbø.

Meteor Foto: Scanpix Ekspandér faktaboks En meteor er lysfenomenet som blir observert i atmosfæren frå omlag 140-120 km over jordoverflata og nedover, når en asteroide eller fragment av en komet fra verdensrommet kommer inn i atmosfæren.

Meteorer har en fart på om lag 11,2 km/s til 72 km/s i det de kommer inn i atmosfæren.

En meteor kan være så lyssvak at den kun er synlig i større teleskop, mens andre kan lyse sterkere enn sola.

De største og mest lyssterke meteorene kan gi opphav til meteoritter som faller ned på bakken.

Geminidene og Leonidene er de mest kjente meteorsvermene. (Kilde: Wikipedia)

Få dager siden sist meteorobservasjon

Dette er andre gang på få dager at man oppdager en meteor lande i Norge. For få dager siden, ble et lignende tilfelle observert i Løten.

Ifølge Norsk meteornettverk, skal kula ha falt ned i området mellom Steinkjer, Snåsa og Grong. Kommuner som ligger i nordlige del av Trøndelag.

– Det er sannsynligvis ikke veldig store biter som har ramlet ned, så sjansen for å finne den i terrenget er ikke veldig stor. Man er da avhengig av gode observasjoner.

Det er ennå ikke bekreftet at det var en meteor, men de fleste kilder føler seg sikre. Skulle det vise seg å være noe annet, sier Wasbø at det kan være romsøppel.

– Det er noe som spekulerer i det, men det er ikke noe grunnlag for å hevde det.

Kan ha havnet i Sverige

– Det er definitivt en meteor, sier Morten Bilet.

Han er kontaktperson for meteorittgruppa i Norske meteornettverk. Han sier ildkula man så over Trøndelag, er interessant.

– Den blinker litt, noe som betyr at den har eksplodert. Så vi kan ikke utelukke at det finnes biter på bakken.

Bilet sier at man heller ikke kan utelukke at meteoritten har falt ned på svensk side.

– Det man ser kan være titalls mil unna.

Skal ha hørt et drønn

Observasjonen som er gjort, forteller om at et voldsom drønn da ildkula falt mot bakken.

– Dette er en god indikator på at noe kan ha nådd bakken som meteoritter, skriver Norsk meteornettverk på sine hjemmesider.

Wasbø sier det er mye som faller fra universet og som vi ikke får med oss.

– Det skjer jo jevnlig. Jorda blir bombardert hele tida med støv og småstein fra verdensrommet. Men de større er litt sjeldnere.

Vet du forskjellen på meteor og meteoritt? Meteor er lysfenomenet man ser på himmelen, meteoritt er steinen som blir liggende på bakken.