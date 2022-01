Norsk stortalent klar for italiensk fotball

Det bekrefter Rosenborg på sine hjemmesider.

Det har lenge vært kjent at den italienske klubben Sassuolo har ønsket seg den norske midtbanespilleren.

Sist uke kunne NRK erfare at RBK og Sassuolo var enig om en avtale. Spilleren skal ha reist til Italia for kort tid siden, for å bli enig om en kontrakt.

Den enigheten er nå oppnådd, og nå skal han spille i en av verdens beste ligaer.

– Det er veldig rart å forlate Rosenborg. Klubben har gitt meg og tvillingbroren min alt. Vi kom fra Finnsnes og mange klubber sa nei til oss. Jeg er glad for at de ga meg sjansen og vi fikk spille her, sier Ceïde til RBK.no.

Lån med opsjon

Den italienske klubben ligger som nummer 12 på tabellen.

Avtalen innebærer at Ceïde lånes ut fram til sommeren, og at avtales gjøres permanent hvis klubben ikke rykker ned.

– Denne overgangen viser at Rosenborg er attraktive i de store ligaene og det var noe Emil selv hadde veldig lyst til. Dette ble en god løsning for alle parter og vi ønsker han lykke til i Italia, sier Dorsin til RBK.no

Kjøpssummen skal ligge på omtrent 30 millioner norske kroner, ifølge den italienske overgangseksperten Gianluca di Marzio.

Må styrke stallen

Kjetil Rekdal ble før jul bekreftet som Rosenborgs nye trener.

Etter det, har en rekke spillere forlater klubben. Even Hovland, Besim Serbecic, Anders Konradsen og Alexander Tettey er noen av profilene som er ferdig.

Nå forsvinner Ceïde og det kan også angrepsspiller Stefano Vecchia gjøre. Han er ønsket av en klubb i Singapore.

Dermed må nok Kjetil Rekdal på snarlig jakt etter nye spillere, hvis Rosenborg ønsker å kjempe om gull i 2022.