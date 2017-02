Ellinor Jåma vant over matministeren

Tråante 2017 er godt i gang og fra klokken 09:30 var det reinkjøtt som sto i fokus. I lavvoen på torget i Trondheim ble det arrangert kokkekamp mellom matministeren og lederen i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Landbruks- og matministeren nektet å tape konkurransen. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Planen min er å slå Ellinor. Utover det så tror jeg planen blir til underveis, sa Jon Georg Dale innledningsvis i konkurransen.

Barna i fokus

Deltakerne fikk hver sin kokk på laget i tillegg til seg selv, og skulle lage hver sin rett med reinsdyrkjøtt som hovedingrediens.

– Jeg håper jeg klarer å lage noe ungene synes er kjempegodt, og at de forteller til kokken i barnehagen at dette er noe de må ha på menyen hver uke. Dette er jo både sunt og godt, så det passer ypperlig for barnehagebarna, sa Ellinor Jåma, leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund.

Kravstor jury

Juryen besto av matglade barnehagebarn og ordfører Rita Ottervik, så de to deltakerne kunne ikke ta lett på oppgaven. Energinivået var høyt, og spenningen sto i taket da det nærmet seg smaking. Ellinor fikk etter hvert sin egen fanklubb, og barna sang i et enstemt "heia, Ellinor!" til landbruk- og matministerens store fortvilelse.

– Hvor er departementet når man trenger dem, utbrøt han.

Vanskelig valg

Juryen bestod av barnehagebarn og ordfører Rita Ottervik. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Det er ikke alltid like lett å bestemme seg når man får to gode retter servert. Dette var det flere av barna som fikk føle på rundt bordet.

– Det var kjempegodt, sier den ene gutten.

Hvilken var den beste da?

– Den, sier han og peker på retten til matministeren.

Ja, da leder vel matministeren med to stemmer?

– Nei, jeg likte Ellinor sin best, sier gutten og snur på hælen i den avgjørende avstemningen.

– Burde vært blindtest det her, sier matministeren og en latter bryter ut blant forsamlingen.

Soleklar vinner

Etter maten hadde sunket litt, og alle barna hadde fått smakt på begge rettene, var det tid for en avstemning rundt bordet. Ett av barna ledet an ved å si «æ har lyst på Ellinor sin», og samtlige av de andre barna svarte med et «æ og», og dermed var det avgjort.

– Dette føltes veldig bra, og siden jeg hadde så god støtte underveis var det jo enda godt at maten også smakte, sa Jåma etter konkurransen.

Hadde det vært litt bittert om du hadde tapt mot statsråden?

– Ja, det hadde det. Man taper aldri mot en statsråd, svarte hun spøkefullt.