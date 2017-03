Effektivisering gir fulle ordrebøker i Orkdal

Orkdalsbedriften TechnipFMC produserer rør for olje- og gassindustrien.

Merker oljesmellen

– Vi har full produksjon i minst to år til. Effektivisering av anlegget er en viktig faktor. Vi har utviklet mer effektive sveisemetoder og anlegget er bygget for mer effektiv drift. En viktig faktor er at vi har hatt med oss forskningsmiljøene Sintef, NTNU og Statoil, sier daglig leder i TechnipFMC, Tore Håbrekke.

Han sier at de har merket oljesmellen og at de har nedbemannet. Denne uka er 40 arbeidere på jobb, og på det meste er de 210.

Den neste store leveransen er verdt over 100 millioner kroner og skal brukes til å skjøte sammen den nye Statoil-feltet Trestakk til Åsgard-feltet 17 mil utenfor Trondheim.

Rørene til olje- og gassindustrien lages i 900 meters lengde om gangen før de skjøtes sammen utendørs. Foto: NRK

Redusere kostnadene i oljebransjen

Kostnadene i oljebransjen må ned for å få til lønnsomhet. Det har de klart med det nye olje- og gassfeltet Trestakk, sier prosjektdirektør Håvard Stensrud. Foto: NRK

For Statoil er det avgjørende å få ned kostnadene på olje- og gassfeltet Trestakk. Selskapet har halvert utbyggingskostnadene.

– Dette blir ei lønnsom utbygging også med dagens oljepriser, sier prosjektdirektør i Statoil for Trestakk, Håvard Stensrud.

Stensrud sier Orkdals-bedriften har vist seg å være konkurransedyktig.

– De har effektivisert mye den siste tida. Automatisert og gjort drifta sikrere, og gitt konkurransedyktige betingelser. Det er tredje prosjektet på rad vi har valgt Orkanger når Trestakk nå kommer.